Lodo Guenzi protagonista del film Dittatura Last Minute

Non è certo "Una vita in vacanza" quella di Lodo Guenzi, conosciuto come cantante de Lo Stato Sociale e da due anni presentatore del Concertone del primo maggio. Adesso sta per cimentarsi in veste di attore cinematografico nel film Dittatura Last Minute, che sarà diretto dal figlio d'arte Antonio Pisu e prodotto da Genoma Films. Questo il comunicato stampa:

"La casa di produzione e distribuzione Genoma Films è lieta di annunciare un nuovo progetto cinematografico che fa seguito al successo produttivo, di critica e di pubblico ottenuto nel 2018 con la black comedy in costume Nobili Bugie. E’ stato infatti presentato ufficialmente al festival di Cannes Dittatura Last Minute (titolo provvisorio) un road-movie ambientato nel 1989 alla vigilia della caduta del muro, tratto da una storia vera, le cui riprese si svolgeranno a settembre tra il Cesenate e la Romania. Il film è scritto e diretto da Antonio Pisu e prodotto da Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, dalla società rumena Kinotopia - Daniel Burlac (co-produttore della Palma d’Oro a Cannes nel 2008 con 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni) e in collaborazione con Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi.

La storia nasce da una idea proprio di Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi che nel 1989, giovani ventiquattrenni dal grande entusiasmo, intrapresero con un amico il viaggio raccontato nel film. Protagonista nel ruolo di Rice sarà Lodo Guenzi, voce e chitarra de Lo Stato Sociale. Lodo, diplomatosi all’accademia di Arte Drammatica Nico Pepe, ha da sempre portato avanti la sua carriere di attore parallelamente alle attività della band e si prepara al suo esordio sul grande schermo".

“Io e i ragazzi cerchiamo da sempre di fare cose nuove e matte. Appena ho avuto questa opportunità ho pensato che sarebbe stato un bel modo di fare qualcosa di nuovo per la prima volta. Esplorare ambiti che non conosco resta da sempre uno dei miei sport preferiti!” ha dichiarato Lodo Guenzi. Questa la sinossi del film:

Nel 1989, a poche settimane dalla caduta del Muro di Berlino Pago, Rice e Bibi, tre ragazzi di ventiquattro anni, lasciano la tranquilla Cesena in cerca di avventura: dieci giorni di vacanza nell’Europa dell’est, verso quei luoghi in cui è ancora presente il regime sovietico. Giunti a Budapest conoscono Emil, un rumeno in fuga dal suo paese a causa della dittatura. L’uomo, preoccupato per la famiglia rimasta in Romania, chiede l’aiuto dei tre Italiani. Il compito è semplice: portare una valigia alla moglie e alla figlia. Mossi da compassione e in cerca di emozioni, i tre si dirigono in direzione Bucarest, nel cuore della dittatura di Ceausescu. Senza sapere cosa li aspetta, in un viaggio oltre la loro immaginazione, Pago, Rice e Bibi si troveranno in un paese sotto il regime dittatoriale, implicati in situazioni surreali e circondati da personaggi improbabili che metteranno seriamente a rischio la loro vita. Tra numerose gag e colpi di scena, i tre protagonisti capiranno il giusto valore delle “cose” che ogni giorno diamo per scontate. Ritroveranno sé stessi, consolideranno la loro amicizia e uniranno le loro forze per portare a compimento la missione più importante della loro vita.