Locked Down: il trailer italiano del film di rapina con Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor in arrivo il 16 aprile

In uscita digitale sulle principali piattaforme italiane di noleggio e acquisto, la comedy crime Locked Down si presenta con un fresco trailer italiano.

Diretta da Doug Liman, il regista di The Bourne Identity e Edge of Tomorrow, la commedia romantica con tanto di rapina intitolata Locked Down arriva a noleggio e acquisto digitale il 16 aprile sulle principali piattaforme online. I protagonisti sono Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor, interpreti di una coppia in procinto di separarsi proprio quando arriva la pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19. I due sono bloccati in casa a Londra, costretti a non uscire come tutta la popolazione che non ha una giustificazioni per varcare la soglia. Sorprendentemente, anche se non riescono ad andare d’accordo su nulla, i due trovano una tregua quando lui viene assunto dall’azienda di lei per consegnare delle pietre preziose. In isolamento domestico a causa del lockdown in tutto il paese, dovendo quindi affrontare emozioni e interazioni che avrebbero preferito evitare, le cose raggiungono un crescendo che culmina in una rapina epocale da Harrods.