Locked Down: 10 minuti in anteprima del film con Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor

Diretto da Doug Liman, Locked Down sarà disponibile da venerdì 16 aprile in esclusiva digitale su tutte le principali piattaforme streaming.

Debutterà domani venerdì 16 aprile in esclusiva digitale su tutte le principali piattaforme streaming Locked Down, il film di Doug Liman scritto da Steven Knight e interpretato da Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor che racconta della crisi sentimentale e lavorativa di una coppia di Londra durante il lockdown causato dalla pandemia di Covid-19, che si risolve nella decisione di organizzare ed eseguire un'elaborata rapina che ha come obiettivo un cospicuo bottino di gioielli.

Questi che vedete di seguito sono i primi 10 minuti del film, disponibili gratuitamente e in anteprima grazie a Warner Bros. Italia, che distribuisce Locked Down:





Locked Down, concepito, scritto, girato, finito e distribuito durante la pandemia, sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity.

Di seguito la trama ufficiale del film:



Proprio quando decidono di separarsi, Linda (Anne Hathaway) e Paxton (Chiwetel Ejiofor) si ritrovano nel bel mezzo della pandemia Covid-19, costretti a vivere insieme nella loro casa londinese, a causa del lockdown obbligatorio. Sorprendentemente, anche se non riescono ad andare d’accordo su nulla, i due trovano una tregua quando Paxton viene assunto dall’azienda di Linda per consegnare delle pietre preziose. In isolamento domestico a causa del lockdown in tutto il Paese, dovendo quindi affrontare emozioni e interazioni che avrebbero preferito evitare, vivendo le proprie vite fuori casa, le cose raggiungono un crescendo che culminerà in una rapina epocale da Harrods.