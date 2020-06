Locke: il film da vedere e commentare insieme venerdì 5 giugno con SimulWatch

News Cinema

Un grande assolo di Tom Hardy in questo film scritto e diretto da Steven Knight, che venne presentato Fuori concorso al Festival di Venezia del ???. Appuntamento su SimulWatch venerdì 5 giugno alle 15.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Locke e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 5 giugno alle 15.

Tutto ambientato all'interno dell'auto in cui si trova, durante un viaggio notturno, Locke vede Hardy nei panni di un uomo alle prese con nodi importanti della sua vita, e impegnato in mille telefonate con le quali cerca, invano, di tenere tenere insieme e in equilibrio il suo lavoro di costruttore, la sua famiglia, e la sua amante che gli ha appena rivelato di essere incinta.



Locke: Il trailer italiano del film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

