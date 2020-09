Locarno Film Festival: termina la collaborazione con la direttrice Lili Hinstin “per divergenze strategiche”

News Cinema

Dopo solo due anni si dividono le strade fra la direttrice artistica Lili Hinstin e il Locarno Film Festival in maniera piuttosto inattesa, ma “consensuale”.

Il Locarno Film Festival, sotto la presidenza di Marco Solari, e la direttrice artistica Lili Hinstin hanno deciso oggi di comune accordo di sciogliere il loro rapporto di lavoro. Considerando le loro divergenze strategiche, il Locarno Film Festival e Lili Hinstin hanno deciso consensualmente di separare le proprie strade.

Il Locarno Film Festival desidera esprimere la sua gratitudine a Lili Hinstin per il grande lavoro svolto in ambito artistico in questi due anni e le augura ogni bene per il futuro. Il Consiglio direttivo, e in seguito il Consiglio di amministrazione, si riuniranno prossimamente per discutere le questioni della successione.