Locarno Film Festival: presentata la 74° edizione che ripartirà dalla Piazza Grande

Si ritorna in Piazza Grande, il cuore pulsante del Locarno Film Festival, la cui edizione 2021, la 74°, è stata presentata oggi a Berna. Spazio anche al cinema italiano. Ecco il programma.

Si riparte dalla Piazza Grande, cuore pulsante del Locarno Film Festival. Si riparte da una capienza massima di seimila persone, che potrebbe aumentare a ottomila: sarà anche ridotta, ma resta un'ottima occasione per rinsaldare il legame fra la storica manifestazione ticinese e i cinfili di tutta Europa e oltre. La 74° edizione del Locarno Film Festival, la prima con la direzione artistica di Giona A. Nazzaro, è stata presentata stamattina a Berna. Dopo un anno insolito e imprevedibile, tornano i luoghi, i concorsi e i premi più iconici della manifestazione, a cui si aggiungono l’inedito programma competitivo Corti d’autore e la nuova sezione Locarno Kids: Screenings

Locarno74, nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti, si terrà in presenza, con le serate in Piazza Grande e il ripristino delle altre proiezioni nelle dodici sale cittadine. Gli incontri e le conversazioni con gli ospiti legati alla selezione si terranno invece presso la Rotonda by la Mobiliare, la nuova casa del Forum.

Sono state annunciate oggi anche le giurie della 74esima edizione del Locarno Film Festival. Saranno a Locarno, per il concorso internazionale: la cineasta Eliza Hittman, Presidente di giuria, l’artista e cineasta Kevin Jerome Everson, il regista, Philippe Lacôte e le attrici Leonor Silveira e Isabella Ferrari. Per il Concorso Cineasti del presente, la giuria sarà invece composta dall’attrice Agathe Bonitzer, dalla regista Mattie Do e da Vanja Kaludjercic, direttrice dell’International Film Festival Rotterdam. I cortometraggi della sezione Pardi di domani saranno valutati dal cineasta Kamal Aljafari, dalla produttrice Marie-Pierre Macia e dalla cineasta, artista e curatrice Adina Pintilie. Per la giuria First Feature, il regista e produttore Amjad Abu Alala sarà affiancato dalla montatrice Karina Ressler e dalla cineasta Katharina Wyss.

Nella sezione Piazza Grande verranno presentati 14 film, tra cui l’animazione italiana di Alessandro Rak, Yaya e Lennie; il già anticipato Beckett dell’italiano Ferdinando Cito Filomarino, film d'apertura, una produzione Netflix con John David Washington e Alicia Vikander; Free Guy di Shawn Levy, con Ryan Reynolds; Respect, il biopic su Aretha Franklin, con Jennifer Hudson nei panni dell’iconica cantante.

Respect: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Nel concorso internazionale verranno presentati 17 titoli, tra cui I giganti di Bonifacio Angius e Zeros and Ones di Abel Ferrara, con Ethan Hawke e Valerio Mastandrea. In Cineasti del presente anche l’italiano Francesco Montagner con il documentario Brotherhood, sull’adolescenza di tre fratelli all’interno della comunità islamica radicale in Bosnia, oltre a Il Legionario di Hleb Papou. Fuori concorso altri due film italiani: Il mostro della cripta di Daniele Misischia e Dal pianeta degli umani di Giovanni Cioni.

Ci saranno poi le premiate e i premiati già annunciati, che saranno presenti a Locarno: il Pardo d’onore John Landis, l’Excellence Award Laetitia Casta, il Vision Award Phil Tippett, il Premio Raimondo Rezzonico Gale Anne Hurd e il Pardo alla carriera Dante Spinotti.

Dalla metà di luglio sarà possibile acquistare i biglietti tramite il Ticket Shop Online (abbonamenti e accrediti sono già acquistabili) e in contemporanea sarà disponibile anche la nuova App ufficiale del Festival, utile per poter prenotare i propri posti in sala, gestire le riservazioni alle proiezioni e agli eventi, visionare il programma e consultare le news. La prenotazione del proprio posto per questa edizione sarà obbligatoria per tutte e tutti, anche per abbonati e accreditati, e sarà effettuabile solo online tramite il nostro shop. Per quanto concerne Piazza Grande, Palexpo (FEVI) e la Rotonda si potrà accedere solo presentando il certificato Covid unito alla prenotazione posto, mentre le altre sale cinematografiche saranno gestite tramite controllo contact tracing, distanziamento e utilizzo di mascherine obbligatorio, sempre previo controllo della prenotazione.