Locarno Film Festival 2019: sette appuntamenti da non perdere

In giro per la 72° edizione della manifestazione ticinese, dal 7 al 17 agosto.

Locarno cambia, con la nuova direzione targata Lili Hinstin, che prende il posto del nostro Carlo Chatrian, accasatosi alla Berlinale. Un’edizione, la 72esima, che si promette di essere “allo stesso tempo chiara e precisa, ma anche eclettica, aperta a tutti i generi, a tutti i continenti, a tutte le rappresentazioni”.

Punto più vicino al mare di tutta la Svizzera, almeno dal punto di vista altimetrico, con i suoi 160 metri slm, sulle rive del Lago Maggiore, a poche remate dall’Italia, Locarno è da sempre un festival che richiama tanti appassionati italiani, specie giovani. Per chi volesse fare un salto, o vive già in Ticino o in un cantone elvetico, ecco una guida sintetica, e opinabile, a sette film da vedere. Anzi, i 6 film +1 incontro da vedere, per un pubblico curioso, ma non troppo cinefilo.

Partiamo dall’inizio, scusate se non è un articolo rigoroso, e di servizio. Il film d’apertura, nella imponente cornice della Piazza Grande, davanti a migliaia di spettatori (fino a 9000), sarà l’opera prima venata di biografia personale di Ginevra Elkann, dal titolo Magari. Siamo negli anni Ottanta, alla scoperta delle dinamiche di tre fratelli “stretti nel desiderio di sentirsi una famiglia”. Alba Rohrwacher e Riccardo Scamarcio sono i protagonisti, e li ritroverete tutti in piazza, insieme alla Elkann, mercoledì 7 agosto alle 21.30.



<a data-cke-saved-href="https://www.comingsoon.it/film/magari/56773/video/?vid=32230" href="https://www.comingsoon.it/film/magari/56773/video/?vid=32230">Magari: Clip Ufficiale del Film - HD</a>

Una ragazza viene accusata dell’omicidio della sua migliore amica nel dramma La Fille au bracelet di Stéphane Demoustier, fratello dell’attrice Anais, che aveva esordito con Terre battue, presentato nel 2014 alla Settimana della Critica di Venezia. Chiara Mastroianni e Roschdy Zem, reduce dalla straordinaria interpretazione a Cannes in Roubaix, une lumière di Desplechin, sono i due protagonisti, insieme a Mélissa Guers e alla stessa Anais Demoustier. Appuntamento giovedì 8 alle 21.30 in Piazza Grande.

L’unico film italiano in concorso è la coproduzione di ambientazione argentina Maternal, diretta da Maura Delpero e con Lidiya Liberman. La storia si svolge in un centro religioso per ragazze madri di Buenos Aires, l'Hogar. “Suor Paola è una giovane suora appena arrivata nella capitale argentina dall’Italia per finire il noviziato e prendere i voti perpetui.” La proiezione si terrà venerdì 9 agosto alle 14 al Palaexpo FEVI.

Questa volta, per iniziare il fine settimana di Locarno, vi segnaliamo un evento, non un film. Alle 10.30 di sabato 10 agosto, allo Spazio Cinema, da non perdere la Conversazione con Hilary Swank, la due volte vincitrice dell’Oscar che quest’anno verrà premiata qui in Ticino con il Leopard Club Award.

Siamo nel fine settimana e doppio impegno, sperando in un pomeriggio di sole che vi permetterà di prendere il sole in spiaggia o di fare una bella gita in barca fino alle isole del versante svizzero del Lago Maggiore. Proiezione in pompa magna sabato 10 agosto, in Piazza, con C’era una volta… a Hollywood di Quentin Tarantino. C’è bisogno di aggiungere altro, se non che lo schermo è enorme?

C'era una volta... a Hollywood: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Ancora cinema italiano in primo piano martedì 13 agosto alle 21, con la proiezione ufficiale, al PalaCinema Sala 2, de L’apprendistato di Davide Maldi, film che ci rappresenterà nella sezione Cineasti del presente. Siamo in un collegio alberghiero di prestigio, dove il giovane Luca impara l’arte del servire.

Infine, giovedì 15 agosto a mezzanotte in Piazza Grande, nella nuova sezione Crazy Midnight, dopo il documentario, altrettanto da non perdere, Diego Maradona di Asif Kapadia, vi segnaliamo The Nest, altro film italiano. Un inconsueto horror, opera prima del pugliese Roberto De Feo, con un’ambientazione e un’atmosfera molto affascinanti. Il film esce lo stesso giorno di ferragosto nelle sale italiane.