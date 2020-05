Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti: il film da vedere e commentare insieme giovedì 28 maggio con SimulWatch

News Cinema

Il film thailandese che vinse il Festival di Cannes 2010 premiato dalla giuria presieduta da Tim Burton. Appuntamento su SimulWatch giovedì 28 maggio alle 15.

La visione condivisa di giovedì 28 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di del film vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2010: Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 28 maggio alle 15.

Primo e finora unico film thailandese a vincere il Festival di Cannes, premiato nell'anno in cui la giuria internazionale era presieduta da Tim Burton, Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti è diretto da un regista dal nome non facilmente pronunciabile: Apichatpong Weerasethakul.

Racconto misterioso ed ermetico, dalla lentezza studiata e cerimoniale, Lo zio Boonmee racconta in maniera personalissima e insolita una vicenda di fantasmi, vita, morte e reincarnazione, tutta ambientata nella lussureggiante foresta tropicale della Thailandia.

All'indomani della vittoria della Palma d'Oro è diventato uno dei film simbolo della contrapposizione tra i gusti della critica (che l'ha acclamato) e quelli del pubblico (che tende a rifiutarlo): anche per questo, e per via delle sue atmosfere, vale l'esperienza della visione.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

