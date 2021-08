Lo streaming al Day 1 aumenta la pirateria, arrivano altre conferme

News Cinema

Il capo della Motion Picture Association ha confermato le pericolose conseguenze delle uscite parallele tra cinema e streaming portata avanti da Disney e Warner Bros. Ma la lotta alla pirateria è diventata ardua a prescindere.

Amare al CinemaCon, che si sta svolgendo al Ceasars Palace a Las Vegas, le constatazioni sulle conseguenze della Motion Picture Association sulla pratica dell'uscita simultanea cinema e streaming, portata avanti dallo scoppio della pandemia principalmente da Disney e Warner Bros.: le due aziende infatti hanno cercato di conciliare gli incassi cinematografici, di difficile gestione durante il Covid-19, con il sostegno alle proprie piattaforme di streaming proprietarie, Disney+ e HBO Max. L'MPA non è stata dura come la NATO, l'associazione degli esercenti americani, che il mese scorso si era augurata che le uscite simultanee diventassero rapidamente "un relitto dell'era pandemica, così come la pandemia stessa." Leggi anche Black Widow vs. Space Jam New Legends, negli USA il secondo round a Natasha

Il boom della pirateria cinematografica nel 2020