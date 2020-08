Lo Star Trek di Tarantino parla di gangster anni Venti

News Cinema

Rivelata la trama di quello che potrebbe essere un film di Star Trek basato su un'idea del regista di Pulp Fiction e C'era una volta a... Hollywood. Alla base c'è un episodio della serie originale di Star Trek che potete vedere su Netflix.

In articoli pubblicati negli Stati Uniti da The Hollywood Reporter e dal sito Deadline, in cui si fa il punto sui piani della Paramount e del suo nuovo capo, Emma Watts, riguardo la serie di Star Trek, è stata rivelata quale sarebbe la trama del chiacchierato film che unisce l'universo trekkiano alla creatività di Quentin Tarantino, che ha sviluppato un suo soggetto originale che potrebbe diventare uno spin-off della saga principale targata J.J. Abrams.

Tarantino ha lavorato con Mark L. Smith, sceneggiatore di Revenant, a una prima stesura di un copione per il film, ed è stato rivelato che la storia raccontata è stata sviluppata a partire da un episodio (il diciassettesimo) della seconda stagione della serie originale di telefilm di Star Trek. Intitolato in Italia "Chicago Anni Venti", e trasmesso per la prima volta negli USA il 12 gennaio 1968, l'episodio immaginava lo sbarco dell'equipaggio dell'Enterprise su un pianeta dove gli abitanti vivono in città modellate sullo stile della Chicago dei gangster degli anni Venti, e vedeva Kirk e Spock rimanere coinvolti nella faida tra due gangster rivali.

Per i più curiosi, l'episodio in questione è disponibile su Netflix.

Non è chiaro quanto fedelmente Tarantino si sia rifatto a quella storia originale, né se nel suo copione i protagonisti hanno realmente a che fare con gangster ispirati a quel periodo o se magari invece, fermo restando l'orizzonte criminale, ci si sia rifatti a periodi più vicini alla contemporaneità.

Quel che appare quasi certo è che, nel caso in cui il progetto di Tarantino vedesse la luce verde da parte della Paramount, non sarà lui a dirigere il film.

In parallelo a questo, Emma Watts sta valutando altri due film appartenenti all'universo di Star Trek: un nuovo capitolo della serie principale, sequel diretto all'ultimo Star Trek Beyond di Justin Lin, con Chris Pine di nuovo nei panni di Kirk e Zachary Quinto in quelli di Spock, e un film sviluppato invece da Noah Hawley, il creatore di serie come Fargo e Legion, che sarebbe un altro spin off della serie principale, con cast e personaggi tutti nuovi e diversi.