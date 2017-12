Lo Star Trek di Quentin Tarantino sarà R-Rated e lo scriverà insieme a...

L'idea di Quentin Tarantino per un nuovo Star Trek è stata ufficialmente accolta con entusiasmo dalla Paramount e da J.J. Abrams. Le notizie del giorno sono che il regista del primo reboot del 2009 ha messo insieme un team di sceneggiatori per scrivere la storia, ma soprattutto che il film sarà R-Rated. A quanto pare questa era la richiesta principale di Tarantino per firmare l'accordo per la regia, e la Paramount l'avrebbe accettata senza battere ciglio. In realtà non c'è da sorprendersi troppo per tale fatto, dal momento che tutti i film realizzati da Quentin Tarantino fino ad ora sono in effetti R-Rated, ed è difficile non lo sia anche il suo prossimo lavoro che riguarda (in parte) Charles Manson.

Questo il gruppo di tre sceneggiatori che Abrams ha chiamato per co-sceneggiare il prossimo Star Trek: Mark L. Smith (The Revenant, The Hole), Lindsey Beer (i prossimi Chaos Walking e Godzilla Vs. Kong) e Drew Pearce (Iron Man 3, Sherlock Holmes 3, Mission Impossible: Rogue Nation). Il primo dovrebbe essere al momento in vantaggio sugli altri due per affiancare Tarantino, cosa che non accade al regista dai tempi di Pulp Fiction, che scrisse insieme all'oggi "odiato" Roger Avary.



Al momento il progetto che doveva diventare Star Trek 4, con Chris Hemsworth che avrebbe interpretato il padre del Capitano Kirk, appare essere caduto nel dimenticatoio. Non è chiaro se questa nuova idea di Tarantino preveda gli attuali interpreti della saga ovvero Chris Pine, Zoe Saldana, Zachary Quinto e tutti gli altri, oppure sia ambientata in uno spazio e un tempo differenti.

Se dunque il progetto di Star Trek diretto da Quentin Tarantino dovesse vedere la luce, sarebbe il primo film dell'autore all'interno di un franchise.