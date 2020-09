Lo Star Trek di Noah Hawley probabilmente non si farà ed è un vero peccato

News Cinema

Lo showrunner di Fargo, Noah Hawley, parla del film di Star Trek (al momento?) accantonato e di altri progetti non andati in porto.

Adesso una cosa è chiara: il film di Star Trek che avrebbe dovuto realizzare Noah Hawley, il brillante creatore di Fargo (di cui è appena partita la quarta stagione con Chris Rock e un cast in gran parte italiano), e di Legion, probabilmente non si farà. A parlarne è stato proprio Hawley, in un'intervista rilasciata al The Observer. Durante la stessa, l'autore ha anche parlato di altri progetti che non si sono realizzati, tra cui un film dedicato all'iconico Dottor Destino dei Fantastici 4, cancellato quando la Fox è stata acquisita dalla Disney, e una serie tv di almeno 10 ore di durata tratta da Alien, che considera l'opposto di Star Trek perché mostra "l'umanità al suo peggio".

Quanto al suo approccio a Star Trek, che a questo punto è improbabile che vedremo, ecco cosa ha dichiarato:



Quello che amo della serie di Star Trek è che non è una storia di guerra, non è una storia in cui la forza prevale. Ma parla di esplorazioni e di risolvere i problemi in modo creativo. Il mio momento preferito in tutti i film di Star Trek è ne L'ira di Khan, quando Kirk si mette gli occhiali da lettura per abbassare gli schermi di Khan. È un breve momento ma è davvero coinvolgente perché utilizza il suo strumento migliore, che è la sua mente. Per quanto mi piacciano i film con Chris Pine, per lo più si trattava di correre da una parte all'altra della nave per spegnere un fuoco, bloccare qualcosa, e poi prima che riuscisse a tirare il fiato doveva fare qualcos'altro. Sono più che altro action movies e quello che volevo era ritornare a questa idea dell'umanità che giustifica la sua esistenza nell'universo mostrando le sue migliori qualità".

Concordiamo con la visione umanistica di Hawley, che era poi quella del creatore di Star Trek, Gene Roddenberry, da cui la serie si è progressivamente allontanata. La Paramount non ha ancora ufficialmente annunciato la cancellazione del progetto, e tiene ancora in ballo tre sceneggiature ma al momento è molto improbabile che decida di investirci dei soldi.