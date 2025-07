Lo Squalo: il nuovo Trailer per il 50° anniversario

News Cinema

Proseguono i festeggiamenti per l'importante anniversario di uno dei più grandi film della storia del cinema, che negli USA tornerà in sala a fine agosto. Ecco il nuovo trailer di Lo Squalo realizzato per l'occasione dalla Universal.

Se n'è parlato così tanto, e anche su giornali e riviste che non hanno il cinema come loro argomento principale, che dovreste saperlo davvero tutti: uno dei più grandi film della storia del cinema, Lo Squalo di Steven Spielberg, compie in questi giorni 50 anni, avendo debuttato nei cinema americani - cambiando la storia della distribuzione e inventando l'idea moderna di blockbuster - il 20 giugno del 1975.

Del film, che trovate disponibile in streaming sia su Netflix che su NOW, è stato detto davvero di tutto nelle ultime settimane, tanto che il nostro Federico Gironi è entrato un po' in crisi di fronte all'idea di commentare questo cinquantesimo anniversario, e ha iniziato a sentire le voci; quindi non è che qui ora diremo qualcosa di più.

Qui volevamo solo segnalare che negli USA Lo Squalo tornerà in sala in versione restaurata il prossimo 29 agosto, e che per l'occasione la Universal ha realizzato questo trailer speciale del cinquantesimo.

