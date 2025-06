Lo Squalo, 5 film imperdibili per chi ama il cult di Steven Spielberg: uno è tratto da una storia vera

News Cinema

Pronti per un tuffo in un mare di adrenalina? Se Lo Squalo di Steven Spielberg vi ha terrorizzato, non potete perdere questi 5 film che, tra creature letali e atmosfere cariche di tensione, ne condividono lo spirito. Uno è persino tratto da una storia vera.

Siamo in estate, la stagione balneare alle porte, ma non solo. Lo Squalo di Steven Spielberg, il film che ha cambiato il rapporto di milioni di persone con la spiaggia, ha appena celebrato il cinquantesimo anniversario. Gli squali - grandi, feroci, spietati - sono i predatori perfetti per un horror estivo. Più di un film appartenente a questo sottogenere, pur non avvicinandosi lontanamente al cult del 1975, è piuttosto avvincente. Ne abbiamo selezionati 5 che, fra trame al limite del ridicolo, girl power e suspance alle stelle, sono pronti a soddisfare tutti i gusti.

Blu Profondo (1999)

"Più grande. Più furbo. Più veloce. Più cattivo". Era questo era lo slogan di Blu Profondo, diretto da Renny Harlin e interpretato da Thomas Jane e Samuel L. Jackson. Nel tentativo di trovare una cura per l'Alzheimer, Susan McCallister (Saffron Burrows) e Jim Whitlock (Stellan Skarsgård) stanno conducendo ricerche sugli squali mako, potenziandone le cellule cerebrali. Il punto è proprio questo: gli squali del film sono intelligenti e collaborano per abbattere ogni essere umano che ostacoli la loro fuga in mare aperto.

Open Water (2003)

Nonostante la critica lo abbia penalizzato per la sua semplicità, Open Water, diretto da Chris Kentis, è tra i titoli più ricchi di suspense di questa lista. Si tratta di un'operazione a micro-budget (130mila dollari), analoga a The Blair Witch Project, e sì, in effetti non c'è molta azione. L'horror è tuttavia ispirato alla storia vera di Tom ed Eileen Lonergan, una coppia sposata abbandonata durante un'immersione in Australia e mai più ritrovata. Fun fact: è stato girato in mare aperto, tra veri squali. Proprio così: nessun effetto speciale è stato aggiunto in post-produzione e i predatori sono stati attirati con impasti oleosi di pesce, sotto la supervisione di un esperto. I due attori protagonisti, Blanchard Ryan e Daniel Travis, indossavano un completo di ferro sotto la muta.

Paradise Beach - Dentro l'incubo (2016)

Serena van der Woodsen braccata da uno squalo? Grazie a Paradise Beach di Jaume Collet-Serra abbiamo visto anche questa.

L'horror thriller con Blake Lively, che regge da sola quasi tutto il film, è carico di tensione. La semplice storia di una surfista che si ritrova bloccata in acqua e diventa la preda di un grande squalo bianco si svolge in 87 minuti tesi e al cardiopalma. Accolto da recensioni per lo più positive, il film ha incassato circa 120 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di 17 milioni.

47 metri - Uncaged (2019)

L'horror sottomarino di Johannes Roberts, sequel del film del 2017 con Mandy Moore, è un incubo labirintico e claustrofobico. Pur non paragonabile a Lo Squalo, offre qualche momento di autentico terrore. 47 metri - Uncaged vede protagoniste due sorelle che decidono di esplorare con due amiche una città Maya sommersa, appena scoperta dal padre archeologo. Si immergono dunque al largo delle coste dello Yucatán, in Messico, e si ritrovano prigioniere in labirinto di cunicoli: riusciranno a sopravvivere agli squali che vivono nelle profondità delle oscure grotte?

Something in the Water (2024)

Cinque migliori amiche si rilassano in barca nel mar dei Caraibi, il giorno prima del matrimonio di una di loro. Quando una ragazza si ferisce e la barca inizia ad affondare, si ritroveranno in guai grossi, costrette a combattere per la sopravvivenza in mezzo a un banco di squali affamati. Con un cast tutto al femminile, Something in the Water vede dietro alla macchina da presa l'esordiente Hayley Easton Street. Novellina alla regia, ma con anni e anni di esperienza nel campo degli effetti visivi e dell'art direction (ha lavorato a film come Harry Potter, Star Wars: Il risveglio della Forza, Justice League e tantissimi altri). Pur partendo con concretezza e realismo, il film offre una prospettiva unica sul genere, pur sfociando, verso la fine, in una follia che sa di già visto.