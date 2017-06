Lo spin-off su Han Solo s'intitola Star Wars: Solo?

Lo spin-off su Han Solo potrebbe intitolarsi semplicemente Star Wars: Solo? Stando ad alcune foto che ritraggono magliette distribuite alla troupe, sembrerebbe proprio così: si noti la chicca della frase sul retro, "Noi abbiamo girato prima", "We Shot First", gioco di parole che ammicca al famoso tormentone della rete, sulla prima sparatoria laser di Solo in Guerre Stellari, incautamente rielaborata da George Lucas nella Special Edition. Il film di Phil Lord e Chris Miller, interpretato da Alden Ehrenrheich nei panni di un giovane Han/Ian, arriverà in sala nel maggio del 2018, quindi prevediamo un annuncio ufficiale del titolo poco dopo l'uscita di Star Wars: Gli ultimi Jedi (cioè Episodio VIII) a Natale.





Ovviamente, la foto di una maglietta non è una prova inconfutabile, e non solo perché un titolo di lavorazione può essere tranquillamente rivisto. Sulle prime la Lucasfilm/Disney aveva infatti deciso di accompagnare gli spin-off con la dicitura "A Star Wars Story", com'è successo appunto a Rogue One: A Star Wars Story. Intitolare questo lungometraggio Star Wars: Solo sarebbe elegante e divertente, ma uscirebbe dai binari del marketing. Si potrà fare uno strappo alla regola per Han?