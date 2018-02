Lo spin-off di Fast & Furious con Johnson e Statham forse in mano al regista di Atomica bionda e Deadpool 2

Con alle spalle una lunga carriera da stuntman e stunt coordinator, David Leitch ha esordito alla regia con John Wick, insieme al collega Chad Stahelski. Lasciando proseguire quest'ultimo con la saga che ha rivitalizzato Keanu Reeves, Leitch ha preso le redini del film Atomica bionda in cui c'è un piano sequenza con Charlize Theron che spacca i musi dei cattivi scendendo le scale di un edificio. Il regista è poi passato a gestire un budget più consistente con Deadpool 2 ed ora è stato contattato da Universal che cerca un regista per lo spin-off di Fast & Furious. Dopo un primo approccio con Shane Black, David Leitch sembra la persona giusta per garantire scene d'azione altrettanto originali e creative, come quelle a cui sono abituati i fan, ma forse meno surreali e più realistiche.

Sappiamo che il nuovo capitolo della saga con Vin Diesel and family è stato spostato al 2020 proprio per fare spazio ad una avventura parallela con protagonisti Deckard Shaw e l'agente Hobbs alias Jason Statham e Dwayne Johnson. The Rock non è mai stato così popolare come in questo periodo e i produttori della saga di Fast & Furious vogliono giustamente approfittarne, magari prima che l'attore decida di buttarsi in politica, come ha fatto intendere più volte. Lo spin-off è ancora senza titolo, ma la sceneggiatura di Chris Morgan è ormai pronta. Le riprese dovrebbero avere luogo questa estate in previsione di un'uscita al cinema nella primavera del 2019.