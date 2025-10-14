TGCom24
News Cinema

Lo Spazio Coming Soon alla 20ª Festa del Cinema di Roma: le attività di Coming Soon Service

Il brand Coming Soon prosegue alla Festa del Cinema di Roma la propria attività di servizi a 360 gradi per supportare il lavoro delle produzioni e distribuzioni cinematografiche e televisive.

Con l'intesa attività della Mostra del Cinema di Venezia alle spalle, Coming Soon Service ritorna ad offrire ai produttori, distributori, uffici stampa e a tutti coloro che operano nel settore della promozione di film e serie, la serie di servizi imprescindibili per svolgere al meglio il lavoro promozionale legato ai film e alle serie al cinema e in TV.

Chi lavora nel mondo dell’audiovisivo e sarà presente alla 20ª Festa del Cinema di Roma, sa bene che potrà contare su
Coming Soon Service che anche quest'anno gestirà lo Spazio Coming Soon facendone il proprio quartier generale durante la manifestazione. Si tratta di un ambiente dinamico e multifunzionale situato accanto all’Auditorium Parco della Musica di Roma, precisamente in Piazza Apollodoro. Come da tradizione, lo spazio accoglierà cast, registi, giornalisti e professionisti del settore in un contesto informale ma curato, pensato per favorire incontri e attività legate al cinema e alle produzioni audiovisive.

Lo Spazio Coming Soon, strutturato su più padiglioni appositamente costruiti per il periodo e dotato di aree interne ed esterne, è negli anni diventato una delle location più ambite per la stampa e le delegazioni presenti alla Festa. L’allestimento, curato da Coming Soon Service, garantisce un’atmosfera di riservatezza e comfort. Le aree verdi, il bar e le tensostrutture attrezzate saranno operative dal 15 al 26 ottobre 2025, pronte a ospitare junket, conferenze stampa, round table e photocall. Grazie a una suddivisione ottimale degli spazi e a una dotazione tecnica avanzata, lo Spazio Coming Soon potrà gestire più eventi contemporaneamente, assicurando sempre silenzio e privacy. Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, il team ha rinnovato gli spazi esterni, rendendoli ancora più eleganti, accoglienti e funzionali per il pubblico e gli addetti ai lavori.

Il progetto dispone di un equipaggiamento tecnico completo: sistemi audio e video professionali, camerini e sale trucco, connessione Wi-Fi, aree lounge e zone relax. Un chiosco offrirà gratuitamente bevande e caffè, mentre un servizio catering sarà disponibile su richiesta per eventi e incontri privati.

Lo spazio non prevede un orario di chiusura: diverse società di produzione e distribuzione hanno già prenotato serate esclusive per celebrare i propri film, con party a inviti che proseguiranno fino a tarda notte.
Il calendario include anche Look4ward – #BuildYourFuture, un incontro gratuito riservato a studenti delle scuole superiori e delle università, organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo (previsto il 22 ottobre) e l’evento BeGreat, dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti sportivi (fissato al 23 ottobre).

L’iniziativa è realizzata da Coming Soon Service in collaborazione con l’agenzia di pubbliche relazioni Golin e con il supporto di numerosi partner e sponsor, tra cui:

  • Pepsi – icona globale del beverage
  • Birra dello Stretto – eccellenza birraia siciliana
  • Fun Food Italia – prodotti dolci e salati di qualità
  • Bonaventura Maschio – storica e raffinata distilleria italiana
  • Helba – dry gin di carattere con i sapori dell'Isola d'Elba
  • Pablo Escobar Vodka – marchio internazionale che fonde stile e innovazione
  • Acqua Orsini – purezza e leggerezza dalle sorgenti pugliesi
  • Orsini Soda – soft drink ricercati e perfetti per cocktail e degustazioni
  • Caffè Colorado – miscele raffinate e aromi inconfondibili della tradizione italiana
  • Recreate – marchio italiano specializzato in beachwear
  • Gipsy Inside – moda e accessori dal carattere originale e cosmopolita
  • Craft n Co. – community del settore ristorativo con focus sulla sostenibilità
  • Del Brusco Tendocoperture – soluzioni strutturali di qualità per eventi di grande portata

Con questa nuova edizione, Coming Soon Service rinnova il proprio impegno a sostenere produzioni, distributori, uffici stampa e operatori del settore audiovisivo, offrendo servizi di alto livello e un’ospitalità di prestigio nel cuore della 20ª Festa del Cinema di Roma.

