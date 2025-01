Lo slasher torna in campeggio: ecco il trailer di Hell of Summer

News Cinema

È targata Neon Pitures questa ibridazione di horror e commedia che è stata scritta, diretta e interpretata dal Finn Wolfhard di Stranger Things assieme all'amico e collega Billy Bryk. Nel cast anche Fred Hechinger.

Da Venerdì 13 in avanti, in una certa tradizione di cinema horror americano - quella che fa riferimento al sottogenere slasher e alle sue origini - non c'è campeggio estivo che non abbia il suo maniaco omicida. E ora infatti ecco che, dopo molti anni di frequentazioni più urbane, lo slasher torna a frequentare i summer camp, anche se in una variante venata di commedia e ironia. Lo si capisce fin dal titolo del film di cui stiamo parlando: Hell of a Summer, che porta con sé una chiara ambiguità semantica.

In uscita nelle sale americane il 18 aprile, Hell of a Summer è un film scritto, diretto e interpretato da Finn Wolfhard e Billy Bryk: il primo il Mike Wheeler di Stranger Things, il secondo suo amico e collega apparso con lui in Ghostbusters: Legacy. Nel cast c'è anche Fred Hechinger, uno dei talenti emergenti del cinema americano, nei panni di un ragazzo che a 24 anni, e quindi "vecchio" per quel genere di attività, continua a voler lavorare come educatore nel campeggio estivo che è ambientazione del film: ma il fatto di non essere più in sintonia col resto dei suoi colleghi, tutti più giovani e che lo trattano come un boomer, sarà l'ultimo dei suoi problemi quando l'immancabile killer mascherato inizierà a farli fuori sanguinosamente, uno dopo l'altro.

