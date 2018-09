Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni: il nuovo trailer italiano e il poster del film Disney

Si respira un'atmosfera da Alice in Wonderland nel nuovo trailer italiano de Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, la nuova colorata fantasmagoria targata Disney che mescola il racconto di ETA Hoffmann "Schiaccianoci e il re dei topi" con il balletto natalizio di Tchajkovskij, il quale a sua volta prese spunto da "Storia di uno Schiaccianoci" di Alexandre Dumas. C'è infatti un mondo fantastico in cui una giovane e aggraziata protagonista (all'occorrenza coraggiosa) si avventura, e questo mondo racchiude meraviglie e personaggi buoni, ma anche insidie, mostri e una villain con i fiocchi (Madre Ginger) che non ha il "testone" della Regina di Cuori di Helena Bonham Carter, ma un volto segnato da cicatrici che risulta piuttosto inquietante. A "bilanciare" la sua cattiveria c'è la Fata Confetto, un'amabile creatura di rosa vestita e con la voce dolce e - guarda un po’ - zuccherosa impersonata da Keira Knightley.

Lo Schiaccianoci e i Quatto Regni vede protagonista la giovane Mackenzie Foy, che ricordiamo in The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2 (dov'era la figlia di Edward e Bella), ne L'evocazione - The Conjuring e in Interstellar. In quei tre film era una bambina, adesso invece è una giovane donna pronta a fare carriera. Accanto a lei, nel film, troviamo Helen Mirren, Morgan Freeman, Matthew Macfayden e Jayden Fowora Knight. La regia è di Lasse Hallström, che ha lasciato, però, che a rigirare alcune scene fosse Joe Johnston, regista di Jurassic Park III, Captain America: il primo vendicatore e Le Cronache di Narnia: la sedia d'argento.

Lo schiaccianoci e i Quattro Regni arriverà uscirà nella italiane il prossimo 31 ottobre. Insieme al trailer è arrivato anche il nuovo poster.

Ed ecco, tanto per fare un ripasso, la sinossi ufficiale del film: