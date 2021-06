Lo schermo è donna 2021: Greta Scarano, Nancy Brilli e l’omaggio a Proietti e alla Vitti

News Cinema

In programma a Fiano Romano dal 15 al 20 giugno, lo schermo è donna celebra Gigi Proietti e Monica Vitti e premia attrici italiane come Greta Scarano, Teresa Saponangelo e Nancy Brilli.

Dal 15 al 20 giugno, a Fiano Romano, si svolgerà la ventiquattresima edizione de Lo schermo è donna, che premia il talento femminile nel cinema. La manifestazione, che ha i suoi direttori artistici nei giornalisti Alberto Crespi e Rocco Giurato, sarà, come lo scorso anno, dal vivo. Le proiezioni saranno nel Castello Ducale e si renderà omaggio a due grandissimi attori di cinema e di teatro: Monica Vitti e Gigi Proietti.

Monica Vitti quest'anno compie 90 anni e da tempo non recita più. Gigi Proietti se n'è andato lo scorso 2 novembre, nel giorno del suo ottantesimo compleanno, lasciando un vuoto enorme in ognuno di noi. Il film della serata inaugurale, che è La Tosca di Luigi Magni, è un tributo a entrambi, perché entrambi vi hanno recitato. A presentarlo e a parlarne con il pubblico e con i direttori sarà proprio la cantante Tosca, che riceverà il Premio De Santis per il film Il suono della voce.

Giovedì 17 giugno, Enrico Vanzina presenterà Febbre da cavallo di suo padre Steno, mentre domenica 20 giugno Nancy Brilli parlerà di Febbre da cavallo - La mandrakata, in cui è stata diretta da Carlo Vanzina. L'attrice riceverà il premio De Santis alla carriera.

Francesca Reggiani, Carlo Molfese (storico impresario e amico di Proietti) e Marco Simeoli, attore suo allievo, presenteranno invece Preferisco il Paradiso, ricordando la loro collaborazione con il grande mattatore romano.

Da non dimenticare, i premi De Santis a due attrici italiane che di recente hanno interpretato film e fiction di grande successo: Teresa Saponangelo (il 18 giugno) e Greta Scarano (il 19 giugno). Insieme a quest'ultima ci sarà il regista Stefano Reali, che che parlerà del suo rapporto con Monica Vitti.

Gli altri film della rassegna sono Ninì Tirabusciò e la donna che inventò la mossa di Marcello Fondato (18 giugno) e La ragazza con la pistola di Mario Monicelli (19 giugno), e l'ingresso è libero fino a esaurimento posti.