Lo sceneggiatore Zak Penn tra il non reboot di Matrix e un nuovo film Marvel

Attualmente in tour promozionale insieme a Steven Spielberg e al cast di Ready Player One (perché ne è co-sceneggiatore insieme all'autore del romanzo Ernest Cline), Zak Penn sta rilasciando qualche intervista e molte delle domande che riceve vanno maliziosamente fuori tema. Veniamo dunque a sapere su cosa abbia le mani in questo momento, lui che scrivendo copioni di film maneggia informazioni riservate sui progetti con largo anticipo. Uno di questi è Matrix, ma "non proprio un reboot" come aveva già avuto modo di specificare in passato. Penn è sempre vago, comprensibilmente, non vuole certo farsi licenziare per aver detto una parola di troppo. "Sto lavorando su Matrix in questo momento" conferma comunque lo sceneggiatore parlando di una storia originale, non necessariamente con personaggi che conosciamo, che non coinvolge Lilly e Lana Wachoswski e che però è ambientata in quell'universo. "Per anni ho assillato gente alla Warner Bros pregandoli di portare avanti questo progetto e capisco bene perché i fan siano in apprensione quando sentono parlare di reboot" rassicura Penn, "anche per me è il mio film preferito e se lo facessero uscire di nuovo al cinema andrei a vederlo come tutti".

Ma uno sceneggiatore, o un lavoratore qualunque al giorno d'oggi, segue più progetti contemporaneamente. Oltre a Matrix, Zak Penn conferma di essere anche impegnato su un nuovo film Marvel di cui non può dire assolutamente nulla. Questo potrebbe significare che lui non si stia occupando di nessuno dei film ufficialmente annunciati finora: Avengers: Infinity War (sta per uscire in sala), Ant-Man and the Wasp (è in post-produzione), Captain Marvel (le riprese sono in corso), Avengers 4 (le riprese sono finite), Spider-Man: Homecoming 2 (sono stati riconfermati gli sceneggiatori precedenti) e Guardiani della Galassia Vol. 3 (scrive e dirige James Gunn come sempre). Penn è sempre stato sfortunato con la Marvel perché The Incredible Hulk, che aveva scritto lui, è stato riscritto quasi interamente da Edward Norton dopo essere entrato come protagonista che lo sceneggiatore ha dovuto ricorrere al sindacato WGA per far valere gli obblighi contrattuali e mantenere il suo nome nei titoli del film. L'altro film che aveva inizialmente scritto è Avengers, ma poi è arrivato Joss Whedon con le sue idee e del copione di Zak Penn è rimasto poco, tanto da comparire nei titoli soltanto come co-soggettista. Quindi? Quale potrebbe essere questo nuovo film Marvel? Forse il film in solitaria di Vedova Nera?