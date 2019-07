Lo sceicco bianco, un doppio Bertolucci e tutti gli altri film di Venezia Classici 2019

News Cinema

Annunciati i titoli della sezione del Festival di Venezia dedicata ai restauri. Costanza Quatriglio presiederà la giuria di studenti che assegneranno il premio al migliore.

Verrà presentato domattina a Roma il programma ufficiale completo del Festival di Venezia 2019, che si aprirà il prossimo 28 agosto con La Vérité di Hirokazu Kore-Eda e che si chiuderà il 7 settembre con il thriller The Burnt Orange Heresy. Ma intanto ecco che la Mostra del Cinema ha reso noto il programma della sezione Venezia Classici, quella che dal 2012 presenta al Lido, in anteprima mondiale, una selezione dei migliori restauri di film classici realizzati nel corso dell’ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali e produzioni di tutto il mondo.

Sono tanti e tutti molto belli i film presenti quest'anno in Venezia Classici, che è curata dal direttore della Mostra Alberto Barbera con la collaborazione di Stefano Francia di Celle: spicca la presenza di titoli come Lo sceicco bianco di Federico Fellini (restaurato da Fondazione Cineteca di Bologna in collaborazione con Infinity), o il "double feature" dedicato a Bernardo Bertolucci, quello composto da La commare secca, esordio del regista alla Mostra del 1962, e Strategia del ragno, presentato alla Mostra del 1970, ma da segnalare sono anche il capolavoro di Manoel de Oliveira, Francisca, Out of the Blue di Dennis Hopper e New York, New York di Martin Scorsese, in una nuova copia 35mm appositamente stampata per la Mostra in occasione del 100° anniversario della United Artists.

A giudicare il migliore sarà una giuria di 22 studenti che quest'anno sarà presieduta dalla regista e sceneggiatrice Costanza Quatriglio e assegnerà il premio al Miglior restauro e al Miglior documentario sul cinema.

Questo è il programma dei film presenti in Venezia Classici al Festival di Venezia 2019:



THE INCREDIBLE SHRINKING MAN [RADIAZIONI BX: DISTRUZIONE UOMO] di JACK ARNOLD (USA, 1957, 81’, B/N)

LA COMMARE SECCA (THE GRIM REAPER) di BERNARDO BERTOLUCCI (Italia, 1962, 92’, B/N)

STRATEGIA DEL RAGNO (THE SPIDER'S STRATAGEM) di BERNARDO BERTOLUCCI (Italia,1970, 110’, Colore)

ENSAYO DE UN CRIMEN (THE CRIMINAL LIFE OF ARCHIBALDO DE LA CRUZ) [ESTASI DI UN DELITTO] di LUIS BUÑUEL (Messico, 1955, 92’, B/N)

LE PASSAGE DU RHIN (THE CROSSING OF THE RHINE) [IL PASSAGGIO DEL RENO] di ANDRÉ CAYATTE (Francia, Germania, Italia, 1960, 125’, B/N)

MARIA ZEF di VITTORIO COTTAFAVI (Italia, 1981, 122’, Colore)

CRASH di DAVID CRONENBERG (Canada, 1996, 100’, Colore)

FRANCISCA di MANOEL DE OLIVEIRA (Portogallo, 1981, 167’, Colore)

Khaneh siah ast (the house is black) di FOROUGH FARROKHZAD (Iran, 1962, 21’, B/N)

LO SCEICCO BIANCO (THE WHITE SHEIK) di FEDERICO FELLINI (Italia, 1952, 86’, B/N)

SODRÁSBAN (CURRENT) [NELLA CORRENTE] di ISTVÁN GAÁL (Ungheria, 1963, 85’, B/N)

Tappe-Haye Marlik (The Hills of Marlik) di EBRAHIM GOLESTAN (Iran, 1964, 15’, Colore)

LA MUERTE DE UN BURÒCRATA (DEATH OF A BUREAUCRAT) [LA MORTE DI UN BUROCRATE] di TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA (Cuba, 1966, 85’, B/N)

OUT OF THE BLUE di DENNIS HOPPER (Canada, USA, 1980, 94’, Colore)

EXTASE (ECSTASY) [ESTASI] di GUSTAV MACHATÝ (Cecoslovacchia, 1932, 87’, B/N)

MAURI di MERATA MITA (Nuova Zelanda, 1988, 100’, Colore)

TIRO AL PICCIONE (PIGEON SHOOT) di GIULIANO MONTALDO (Italia, 1961, 115’, B/N)

NEW YORK, NEW YORK di MARTIN SCORSESE (USA, 1977, 163’, Colore)

KALINA KRASNAYA (THE RED SNOWBALL TREE) [VIBURNO ROSSO] di VASILIY SHUKSHIN (URSS, 1973, 107’, Colore)

WAY OF A GAUCHO [IL GRANDE GAUCHO] di JACQUES TOURNEUR (USA, 1952, 91’, Colore )