Lo Hobbit: tutta la trilogia di Peter Jackson in streaming su Amazon Prime Video

Su Amazon Prime Video sono disponibili in streaming i tre film da Lo Hobbit, diretti da Peter Jackson.

E' tempo di binge watching per i fan di Peter Jackson: è da oggi disponibile in streaming su Amazon Prime Video la trilogia dello Hobbit, composta da Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato (2012), Lo Hobbit - La desolazione di Smaug (2013) e Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate (2014). I tre lungometraggi hanno ricevuto sette nomination agli Oscar e hanno incassato cumulativamente in tutto il mondo quasi tre miliardi di dollari. Le versioni presenti sul servizio sono quelle originali cinematografiche, non le estese pubblicate successivamente. La storia si basa sul romanzo omonimo di J. R. R. Tolkien, prequel alle vicende narrate nella trilogia del Signore degli Anelli.

Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato

In Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato, Bilbo Baggins (Martin Freeman) riceve la visita dello stregone Gandalf (Ian McKellen) e del nano Thorin Scudodiquercia (Richard Armitage), che vorrebbe reclamare il suo trono nel regno di Erebor, devastato da Smaug il drago. In qualità di scassinatore, assetato d'avventura, Bilbo si unisce alla compagnia, dove militano anche altri nani come Kili, Fili e Balin. Dopo alcuni incontri, con orchi famelici, con lo stregone Radagast il Bruno (che adombra il risveglio delle forze oscure) e col re elfico Elrond (Hugo Weaving), i nostri eroi vengono fatti prigionieri dai Goblin, mentre Bilbo incontra Gollum, ossessionato da un fantomatico "tesoro"...

Il film è divenuto celebre anche perché fu il primo blockbuster a sperimentare una ripresa a 48fps in luogo degli usuali 24fps, il che si tradusse in una sensibile maggiore fluidità dell'immagine, sperimentabile però soltanto in sala. Guarda Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato su Amazon Prime Video Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato: Il nuovo trailer italiano ufficiale

Lo Hobbit - La desolazione di Smaug

In Lo Hobbit - La desolazione di Smaug, mentre Gandalf e Radagast provano a scoprire chi sia il Negromante che sta risvegliando il male, la compagnia viene intrappolata da ragni giganteschi e salvata dagli Elfi Silvani comandati da Legolas (Orlando Bloom). Presto liberi anche dalla prigionia degli elfi (durante la quale nasce forse qualcosa tra Thorin e l'elfa Tauriel interpretata da Evangeline Lilly), gli eroi arrivano a Pontelagolungo, dove però il nocchiere Bard (Luke Evans) spera che l'erede al trono non sia aiutato: la cittadina ha già vissuto troppe volte la collera del drago Smaug, di cui facciamo più da vicino la conoscenza (la voce originale è di Benedict Cumberbatch). Guarda Lo Hobbit - La desolazione di Smaug su Amazon Prime Video Lo Hobbit: La desolazione di Smaug: Il nuovo trailer ufficiale italiano del film - HD

Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate