Lizzy Caplan protagonista di Cobweb, l'horror del creatore di Marianne

News Cinema

Lizzy Caplan e Antony Starr saranno i protagonisti dell'horror Cobweb, diretto da Samuel Bodin, autore della serie tv di grande successo Marianne.

Con la sua fortunata serie horror su Netflix, Marianne, Samuel Bodin si è fatto notare dagli appassionati. Adesso il regista francese si prepara a realizzare un altro horror, stavolta per il cinema (produzione Lionsgate), Cobweb, e ha messo a segno un bel colpo scritturando una delle attrici più affascinanti e talentuose del momento. Sarà Lizzy Caplan - che nella seconda stagione di Castle Rock ha interpretato l'iconico personaggio di Annie Wilkes di Misery - la protagonista del film, affiancata da Anthony Starr.

La storia è ambientata in una cittadina, in una casa in apparenza come tutte le altre, in cui un ragazzo sente un misterioso ticchettio provenire dalle pareti e sospetta che i suoi genitori nascondano un terribile segreto.

Lizzy Caplan sarà la madre, Carol, e Antony Starr il padre Mark. Woody Norman è il ragazzo, Peter, e Cleopatra Coleman una sua supplente a scuola. La sceneggiatura è opera di Chris Thomas Devlin e le riprese inizieranno a fine mese a Sofia, in Bulgaria.