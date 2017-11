Lizzy Caplan affiancherà Channing Tatum in Gambit

Dopo essersi affermata definitivamente con una serie TV di culto come Masters of Sex accanto a Michael Sheen, Lizzy Caplan cerca la consacrazione anche al cinema, la quale potrebbe arrivare con il ruolo di Bella Donna Bodreaux nel prossimo Gambit. Come arcinoto nei panni del mutante ci sarà Channing Tatum, mentre dietro la macchina da presa è stato da poco ufficializzato Gore Verbinski.

Il ruolo della Caplan doveva inizialmente essere interpretato da Léa Seydoux, ma l'attrice ha alla fine rinunciato a causa dei numerosi ritardi della produzione. Gambit infatti è andato incontro a una serie interminabile di problemi prima di essere definitivamente messo in cantiere dalla 20th Century Fox.

Bella Donna Boudreux è l'oggetto del desiderio di Remy LeBeau/Gambit ma anche la figlia del capo del Sindacato degli Assassini di New Orleans, cosa che ovviamente scatena molti problemi all'eroe dotato di poteri telecinetici. Creato nel 1990 da Chris Claremont e Jim Lee, il personaggio è già apparso nel primo standalone di Wolverine e aveva il volto di Taylor Kitsch.

Gambit arriverà nelle sale degli Stati Uniti il 14 febbraio del 2019.