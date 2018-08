Little Women: Emma Watson al posto di Emma Stone nel film di Greta Gerwig

Forse non tutti sanno che, quando non era che un'idea nella mente di un regista che non aveva ancora scalato la montagna della celebrità, La La Land avrebbe dovuto avere due protagonisti diversi da Emma Stone e Ryan Gosling. Damien Chazelle aveva infatti pensato di affidare il ruoli di Sebastian e Mia a Miles Teller (l'attore protagonista di Whiplash) ed Emma Watson. Sembra che quest'ultima avesse fatto qualche capriccio con la produzione abbandonando così il campo e siamo certi che, quando il film è diventato un fenomeno dal successo planetario, abbia rimpianto l'occasione perduta e abbia anche un po’ invidiato la collega scelta per sostituirla. Adesso, però, la Hermione Granger di Harry Potter ha la possibilità di prendersi una rivincita sull'altra Emma, di cui prenderà il posto nel Little Women di Greta Gerwig, nuovo adattamento del celeberrimo libro di Louisa May Alcott "Piccole donne".

Sembra che la Stone sia dovuta uscire di scena perché, quando la Gerwig comincerà a girare, sarà impegnata nella promozione de La Favorita, il film di Yorgos Lanthimos ambientato nell'Inghilterra di inizio '700 e interpretato anche da Olivia Colman e Rachel Weisz. Essendoun titolo su cui la Fox Searchlight punta molto e che potrebbe arrivare agli Oscar, è bene che il cast al completo lo accompagni in giro per il mondo.

Tornando a Emma Watson, non siamo certi del ruolo che ricoprirà al posto della Stone. Secondo imdb si tratta di Meg March, la più grande delle quattro sorelle. Variery sostiene invece che la Gerwig non abbia ancora deciso chi sarà chi. Il cast di Little Women conta già su nomi di grande rilievo: Meryl Streep, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Eliza Scanlen, Florence Pugh e Laura Dern, ultimo probabile acquisto. Da appassionati del libro della Alcott e del suo secondo adattamento cinematografico (diretto da Mervyn LeRoy​ e interpretato da Janet Leigh, Elizabeth Taylor e Peter Lawford), ci piace immaginare, ignorando imdb, la Streep nei panni della bizzarra zia Marta, la Dern in quelli di mamma March, Chalamet nel ruolo di Laurie, la Watson in quello dell'impertinente Amy e la Ronan in quello di Josephine.

"Piccole donne" è stato portato sullo schermo nel 1933 da George Cukor - che chiamò a recitare Katharine Hepburn e Joan Bennett - e nel 1994 da Gillian Armstrong, che ha diretto, fra gli altri, Winona Ryder, Christian Bale, Kristen Dunst, Claire Danes.