Little Things: un nuovo thriller poliziesco per Denzel Washington

Vedere Denzel Washington interpretare un ruolo in divisa non è certo una novità. In carriera grande attore è stato più volte poliziotto, soldato, agente segreto, pilota di volo. Adesso tornerà a essere un uomo di legge in Little Things, che sarà scritto e molto probabilmente anche diretto da John Lee Hancock (The Blind Side, Highwaymen prossimamente su Netflix). Si aspetta adesso si sapere quale star sarà co-protagonista del progetto.

La nuova produzione Warner Bros. avrà come protagonista Deke (Washington), uno sceriffo della Contea di Kern che deve catturare un serial killer. Per farlo trova la collaborazione di Baxter, agente della polizia di Los Angeles. La coppia si rivelerà ben presto dilaniata da tensioni interne in quanto Deke è più che disposto a raggirare o ignorare la legge per ottenere il proprio scopo, e per di più il suo passato nasconde un segreto fondamentale per le indagini. Le maniere non convenzionali del partner metteranno i difficoltà l’etica di Baxter.

A causa della lavorazione di Little Things Washington rimanderà la realizzazione del suo nuovo film da regista Journal for Jordan, che sarà interpretato da Michael B. Jordan. Grazie alla divisa da soldato Denzel Washington ha vinto il suo primo Oscar con Glory – Uomini di gloria. Quella da detective della narcotici (in verità non molto onorata …) in Training Day gli ha fruttato la seconda statuetta.