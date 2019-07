Little Monsters: il trailer red band della zombie comedy con Lupita Nyong'o

News Cinema

Dopo Noi, l'attrice premio Oscar in un altro horror, stavolta comico, con Josh Gad, in cui è un'insegnante d'asilo che deve salvare la sua classe dall'invasione dei morti viventi.

Lupita Nyong'o ci ha preso gusto: dopo aver combattuto col proprio doppio in Noi di Jordan Peele, l'attrice premio Oscar per 12 anni schiavo se la vede stavolta con un'invasione zombie, in Little Monsters, una commedia horror in cui recita al fianco di Josh Gad, diretta dall'australiano Abe Forsythe.

La storia segue un musicista in disgrazia (Alexander England) che si allea con una puntigliosa insegnante (N’yongo) e col presentatore di un programma per bambini (Gad), per proteggere la sua classe d'asilo da un'epidemia zombie, scatenatasi durante una gita in fattoria.

Al Sundance Film Festival il film, di cui vi presentiamo il divertente trailer Red Band, ovvero vietato ai minori, ha ottenuto recensioni entusiastiche. Uscirà in Inghilterra il 15 novembre e speriamo, prima o poi, anche da noi.