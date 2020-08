Little Joe: il trailer italiano ufficiale dell'horror fantascientifico di Jessica Hausner

News Cinema

Il film, interpretato da Emily Beecham (premiata a Cannes come miglior attrice), Ben Whishaw e Kerry Fox, sarà distribuito nelle sale da Movies Inspired a partire dal 20 agosto. Little Joe è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI.

Presentato in concorso al Festival di Cannes del 2019, dove la protagonista Emily Beecham ha vinto il premio come miglior attrice, Little Joe è un affascinante horror fantascientifico che rende omaggio a un vero e proprio cult come La piccola bottega degli orrori, ma poi prende altre strade, per riflessioni e tensioni del tutto nuove, sospese in un tempo che poi, tanto fantascientifico, non appare.

Il film - di cui di seguito vi presentiamo il trailer italiano ufficiale - è stato scritto e diretto dalla regista austriaca Jessica Hausner, quella che nel 2009 si era imposta all'attenzione internazionale con Lourdes, e oltre alla Beecham vede coinvolti nel cast Ben Whishaw e Kerry Fox. Debutterà nelle sale italiane a partire dal 20 agosto, distribuito da Movies Inspired, e questa è la sua trama ufficiale:

Alice, una madre single, è una biologa fitogenetista che lavora in una società chiamata Planthouse, dedita allo sviluppo di nuove specie vegetali. Ha creato un fiore molto speciale, di colore rosso vermiglio e notevole non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo valore terapeutico. Se viene mantenuta alla temperatura ideale, nutrita in maniera corretta e le si parla regolarmente, la pianta ha il potere di rendere felice il suo proprietario. Infrangendo il regolamento aziendale, Alice porta a casa un esemplare e lo regala al figlio adolescente, Joe. La pianta viene battezzata “Little Joe”, ma, mentre cresce, in Alice nasce il sospetto che la sua creatura non sia così innocua come suggerisce il suo nome.

Little Joe: il trailer italiano ufficiale del film

Little Joe: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Little Joe è anche stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI. Nell'assegnare l'importante riconoscimento, il Sindacato ha dato la seguente motivazione:

Una riproposizione di temi della fantascienza anni '50, in grado di parlare perfettamente al presente. Un Invasione degli ultracorpi a misura dell'era digitale, con cromatismi squillanti e inquadrature fredde, con una colonna sonora alienata: un film di grande stile e misurata ironia, che presenta al suo spettatore un enigma continuo, il dubbio su cosa sia autentico e cosa no dietro la superficie pop ed elegante, dietro le nostre immagini asettiche, che potrebbero nascondere tutto. E niente.