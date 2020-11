Little Fish: nel trailer Olivia Cooke e Jack O'Donnell in un mondo colpito da una pandemia

News Cinema

In Little Fish, film con Olivia Cooke e Jack O'Donnell, di cui è appena arrivato il trailer, si parla di cospirazioni e ricerca di una cura per una strana malattia, in un'inquietante parallelo coi nostri tempi.

Ci sono film che hanno una strana, inquietante risonanza nei tempi bui in cui stiamo vivendo. Come ad esempio questo Little Fish, di cui vi mostriamo il trailer, un film indipendente scritto da Mattson Tomlin, diretto da Chad Hartigan, e interpretato da due giovani attori di talento come Olivia Cooke e Jack O'Donnell.

I due sono una giovane coppia di sposi che si ritrovano a fare i conti con una pandemia mondiale, con tutto quello che questo comporta in termini di atteggiamenti irrazionali, negazionismo, ricerca di una cura e teorie complottiste.

Quel che è diverso però è che non si tratta di una malattia fisica, come il coronavirus, ma neurologica, chiamata NIA. Chi ne è afflitto - come il personaggio di O'Donnell nel film - comincia a dimenticare tutto, dalle cose pratiche ai ricordi sentimentali. La coppia protagonista cerca in un mondo impazzito di mantenere in vita ad ogni costo il proprio amore.