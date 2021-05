Lindsay Lohan: la mean girl ritorna, con una rom-com natalizia

News Cinema

L'ex star di Hollywood Lindsay Lohan esaudisce il suo desiderio di tornare su un set. Sarà la protagonista di una commedia romantica natalizia targata Netflix.

Lindsay Lohan, ex superstar di Hollywood che negli ultimi anni si è tenuta piuttosto distante dalla macchina da presa, tornerà in futuro a farsi ammirare. L'attrice sarà infatti protagonista di una commedia romantica ancora senza titolo che approderà su Netflix. La lavorazione del film non comincerà prima di novembre e quindi dovremo probabilmente attendere le feste natalizie successive per vederlo sulla piattaforma streaming.

La rom-com con Lindsay Lohan interprete principale racconta la storia di una ricca ereditiera, viziata e fresca di fidanzamento, che perde la memoria dopo una clamorosa caduta sugli sci e viene accudita da un uomo bellissimo e proprietario di uno chalet che ha una figlia decisamente precoce. La vicenda si svolge nelle giornate che precedono il Natale. A dirigere il film è Janeen Damian, produttrice e sceneggiatrice qui al suo esordio registico.

Lindsay Lohan ha cominciato a recitare a 10 anni e ben presto è diventata famosa grazie a commedie come Genitori in trappola, Quel pazzo venerdì e soprattutto Mean Girls. Dopodiché è passata al cinema d'autore con Radio America di Robert Altman e Bobby di Emilio Estevez. Perseguitata dai paparazzi, ha ecceduto con l'alcol e la droga e ha collezionato procedimenti giudiziari, finendo anche in prigione e, ovviamente, in rehab. La ricordiamo, nel 2013, protagonista di The Canyons di Paul Schrader, e rammentiamo che alla fine del 2019 annunciò la sua intenzione di tornare su un set cinematografico. Il suo sogno sembra essersi avverato.