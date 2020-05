Linda, le sexy protagoniste del film: chi sono, cosa hanno fatto e come sono oggi

News Cinema

Katja Bienert, Ursula Buchfellner e Raquel Evans sono state le protagoniste di un poliziesco erotico intitolato Linda, uscito nel 1981 con la regia del prolifico Jesus Franco. Che fine hanno fatto oggi le attrici?

Il film Linda del 1981 è uno degli oltre 200 titoli diretti dal prolifico regista spagnolo Jesùs Franco, nato a Madrid nel 1930 e morto nel 2013 a Malaga. Nella sua carriera che ha attraversato cinque decenni, Franco si è messo in risalto come uno dei maggiori esponenti degli exploitation films, un genere che mette da parte i valori artistici per inseguire l'impatto estetico con scene di sesso o violenza. Con budget bassissimi, i film d'exploitation (sfruttamento) tentavano di massimizzare gli incassi cavalcando storie o argomenti che fossero di moda. Erano film girati molto velocemente e la stessa filmografia di Jesús Franco, è molto più ampia dei titoli che l'Internet Movie DataBase gli attribuisce. Il regista arrivava a girare anche sei film in un solo anno, spaziando dai generi horror, al thriller fino al pornografico. Linda è un poliziesco erotico che nel 1981 fu tagliato qui e là, per consentire l'uscita in alcuni paesi la cui censura riteneva troppo esplicite alcune scene di sesso. Ed è uno dei film di Franco più noti grazie al trio di avvenenti protagoniste: Katja Bienert, Ursula Buchfellner, Raquel Evans.

Linda: cosa fanno oggi le attrici protagoniste del film?

Katja Bienert, che interpreta Linda, aveva 15 anni all'epoca delle riprese (oggi ne ha 53). Nata a Berlino nel 1966, continua sporadicamente a recitare in film a basso budget, oltre a far parte di un'associazione che promuove proprio i progetti cinematografici auto-finanziati e con poche risorse economiche. Ha vissuto negli Stati Uniti, ma nel 2016 ha trascorso alcuni giorni in un carcere statunitense per immigrati perché ad un controllo di polizia il suo visto risultava scaduto. Oggi vive a Berlino.

Ursula Buchfellner, che interpreta Betsy, è un'ex modella, attrice e oggi è una signora 58enne. È stata la prima playmate tedesca ad apparire sulla copertina di Playboy nell'ottobre del 1979. Dopo Linda, ha continua a recitare in B movie europei arrivando a fare un paio di apparizioni nel telefilm dell'Ispettore Derrick. A dispetto di quanto hanno fatto molte sue colleghe, è stata saggia abbastanza da risparmiare i suoi compensi come modella per poi acquistarsi un appartamento a Monaco di Baviera. Ha affiancato a recitazione e scatti fotografici, studi di cosmetica, di insegnamente dello sport per i bambini e un corso di astrologia. Ha pubblicato un'autobiografia nel 2015. Oggi vive in Svizzera.

Raquel Evans, nel ruolo di Sheila, aveva 25 anni quando ha girato Linda. La sua immagine di donna sexy e provocante ha continuato a sfruttarla per tutti gli anni 80 in diverse produzioni spagnole. L'ultimo film risale al 1994 ed è estremamente difficile trovare oggi informazioni sul suo conto.

Nella foto qui sotto Katja Bienert a sinistra e Ursula Buchfellner a destra.