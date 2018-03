Lily James nel nuovo film di Danny Boyle

Sarà la bella e brava attrice inglese Lily James, nota in tv per Downton Abbey e al cinema per i ruoli in film come PPZ - Pride and Prejudice and Zombies, L'ora più buia, Baby Driver e il prossimo sequel Mamma Mia! Ci risiamo, a interpretare il nuovo film di Danny Boyle, una commedia scritta da Richard Curtis, regista e autore di Love Actually.

L'attrice è infatti prossima a firmare il contratto per il film di cui non si sa ancora nulla, se non che sarà una commedia musicale (informazione non ancora confermata) prodotta dalla Universal, la cui realizzazione desta parecchia curiosità tra gli estimatori del regista di Manchester.