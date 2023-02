Lilo & Stitch - Zach Galifianakis nel cast del remake in live action Disney

News Cinema

Il remake in live action di Lilo & Stitch è pronto ad accogliere il suo primo membro del cast, Zach Galifianakis. Ecco dunque tutto ciò che sappiamo dell'adattamento del classico Disney.

Lilo & Stitch è pronto ad unirsi al lungo elenco di classici Disney che hanno ottenuto il proprio adattamento in live action. Il remake - che dovrebbe debuttare direttamente in streaming su Disney+ - è attualmente in fase di sviluppo ed è stato rivelato il nome del primo attore che farà parte del cast, Zach Galifianakis - indimenticato Alan Garner nella trilogia Una notte da leoni.

Lilo & Stitch - I primi dettagli del remake in live action

Al momento non è stato rivelato il ruolo di Zach Galifianakis nel remake in live action Disney - non è quindi da escludere che potrebbe doppiare la versione in CGI di Stitch. La pellicola sarà infatti realizzata con l'ausilio del digitale ed avrà un budget stimato intorno ai 60 milioni di dollari - lo stesso stanziato per il primo remake realizzato per Disney+, Lilli e il vagabondo. Gli Studios sono invece ancora alla ricerca di una giovane attrice che possa interpretare la protagonista Lilo, e di una sua collega appena più grande che possa prestare corpo e voce a Nani, la sorella di Lilo. Lilo & Stitch sarà diretto da Dean Fleischer Camp - reduce dal successo di Marcel the Shell, candidato all'Oscar come miglior film d'animazione ed acclamato dalla critica - il quale ha sostituito John M. Chu. La sceneggiatura è invece a cura di Chris Kekaniokalani Bright ed è basata su una bozza scritta da Mike Van Waes.

Il film d'animazione raccontava della bizzarra amicizia fra Lilo, una giovane ragazzina hawaiana orfana di genitori, e Stitch, una creatura aliena indistruttibile e piena di rabbia, in fuga dal suo creatore e dalla Confederazione galattica. Il film, come accennato, farà uso della CGI per ricreare Stitch e, probabilmente, gli altri personaggi alieni del film - Pleakley e Jumba Jookiba. Zach Galifianakis, conosciuto soprattutto per i suoi ruoli comici, ha poi preso parte a pellicole del calibro di Into the Wild - Nelle terre selvagge e Birdman. Ha inoltre alle spalle una prolifica carriera come doppiatore - Il gatto con gli stivali, LEGO Batman - Il film, Missing Link, Ron - Un amico fuori programma. Lilo & Stitch non ha attualmente una data d'uscita e non è chiaro quando cominceranno le riprese del film. Il 2023 sancirà però il debutto di un altro remake in live action direttamente su Disney+, Peter Pan & Wendy, che vanta nel cast la partecipazione di Jude Law nei panni di Capitan Uncino. Al cinema è invece atteso il remake de La Sirenetta, di cui nei giorni scorsi è stato rilasciato un nuovo trailer. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti su Lilo & Stitch, pronto a conquistare il pubblico anche in versione live action.