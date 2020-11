Lilo & Stitch: il remake è ancora in ballo, un nome per la regia

News Cinema

Forse è stato trovato il regista per il remake dal vero di Lilo & Stich della Disney, un progetto ancora vivo nonostante le difficoltà logistiche di questo periodo.

Proprio due anni or sono fu rivelato che la Disney aveva messo in cantiere un remake di Lilo & Stitch "dal vero", e oggi veniamo a sapere che il progetto è ancora in piedi, nonostante le mille difficoltà logistiche di questo periodo: la novità è il nome del possibile regista, cioè Jon M. Chu, già dietro a Now You See Me 2 e Crazy & Rich (una commedia molto più nota negli States che da noi). Abbiamo usato le virgolette riferendoci alla natura live action del remake, perché immaginiamo che Stitch, Jumba, Pleakley e Gantu sarebbero realizzati in animazione CGI, con ambientazioni e attori in carne e ossa a costituire l'effettiva parte "dal vero".

Per il remake di Lilo & Stitch ci si baserebbe sempre sulla prima stesura della sceneggiatura ad opera di Mike Van Waes risalente a un paio d'anni fa, ma il copione dovrebbe essere ora rivisitato dallo stesso Chu, che allo stesso tempo è già al lavoro sulla serie tv tratta da Willow e destinata a Disney+, il servizio di streaming proprietario dell'azienda. Leggi anche Disney+ ordina il sequel di Willow, con Warwick Davis nuovamente nel cast A proposito di Disney+, non è nemmeno escluso che il nuovo Lilo & Stitch possa approdare direttamente in quella sede, ma stando alla da poco annunciata strategia della major, non è indispensabile decidere la destinazione di un prodotto da subito, riservandosi più avanti di incanalarlo nella distribuzione in sala o al contrario di caricarlo online sulla piattaforma. Di certo, Disney+ ha debuttato a marzo presentando nell'offerta già il remake di Lilli & il Vagabondo.

L'originale Lilo & Stitch del 2002 costituì, riferendoci al boxoffice, il sipario sulla tradizione dell'animazione a mano libera della Disney, con un incasso di 273 milioni di dollari per 80 di costo, dando origine a serie tv, special e sequel per l'home video. Leggi anche Corto Circuto: pronti per un remake, ma con una particolarità…