Lillo finalmente a casa guarito dal coronavirus ringrazia con un video

News Cinema

Lillo, uscito finalmente dalla bruttissima esperienza del coronavirus, che l'ha duramente provato, ringrazia con un video i medici e gli infermieri che l'hanno curato, oltre ai fan per l'affetto dimostratogli.

Sono stati giorni difficili quelli passati in ospedale da Lillo, ricoverato il 26 ottobre per il coronavirus e tornato a casa, finalmente guarito, quasi un mese dopo, dopo aver combattuto, come lui stesso ha detto, un violento corpo a corpo con il virus.

Adesso, finalmente dimesso, in un video pubblicato su Facebook e in cui appare decisamente provato per l'esperienza, ha ringraziato uno per uno i medici e gli infermieri che lo hanno seguito, sottolineando la grande dedizione e umanità di una categoria troppo spesso vituperata e in prima linea in questa battaglia impari, ed ha espresso gratitudine anche ai fan per i numerosissimi messaggi di affetto e vicinanza che gli sono arrivati in qualche modo, anche mentre era confinato a letto col respiratore.

Se volete sapere cosa ha fatto non appena gli hanno tolto il respiratore, Lillo ve lo racconta nel video con la consueta ironia. Da parte nostra, ben tornato a casa e non strafare, ti aspettiamo!