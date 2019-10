Lilli e il vagabondo: il nuovo trailer originale della versione in live action del classico Disney

News Cinema

Uno dei punti di forza al lancio della nuova piattaforma Disney +, per ora solo in USA.

Amanti dei classici di casa Disney, attenzione. La casa di Topolino ha appena diffuso un nuovissimo trailer di Lilli e il vagabondo (in originale Lady and the Tramp), il remake in live-action del classico dell’animazione che sarà disponibile sulla nuova piattaforma Disney +. Una delle coppie più adorabili della storia del cinema, quella composta dai due, che in questa versione saranno doppiati da Tessa Thompson e Justin Theroux.

La storia, come sicuramente ricorderete, è quella di un cocker spaniel americano di nome Lilli, che vive presso una famiglia dei quartieri alti, la cui vita va alla deriva quando nasce in casa un figlio. Un giorno incontra per la strada un cane bastardo chiamato il vagabondo. I due impareranno a conoscersi e si innamoreranno.

Charlie Bean sarà il regista di questo film in live action con una robusta dose di computer grafica scritto da Andrew Bujalski. La maggior parte del cast darà voce a personaggi ricostruiti con effetti digitali, sulla falsariga di quanto visto recentemente negli adattamenti Disney del Libro della giungla e de La bella e la bestia.

Eccovi in anteprima il nuovo trailer di Lilli e il vagabondo, che debutterà il 12 novembre, insieme all’attesa piattaforma streaming Disney +, che in Italia arriverà entro i prossimi due anni.