Light of My Life: il trailer del film diretto e interpretato da Casey Affleck

News Cinema

Presentato in prima mondiale al Festival di Berlino 2019, sarà il film di apertura della prossima edizione di Alice nella Città e verrà distribuito in Italia da Notorious Pictures.

Dopo essere stato presentato in prima mondiale lo scorso febbraio a Berlino (lo abbiamo visto lì, e potete leggere la nostra recensione), il secondo film da regista di Casey Affleck (che viene dopo il divertentissimo mockumentary I'm Still Here) si prepara a uscire nelle sale di tutto il mondo.

In Italia Light of My Life sarà il film d'apertura dell'edizione 2019 di Alice nella Città, per la quale Affleck terrà anche una masterclass sul mestiere dell’attore, rivolta alle scuole di cinema, e debutterà a seguire nelle sale distribuito da Notorious Pictures.

Dramma post-apocalittico ricco di tensione e di sentimento, Light of My Life racconta la storia di un padre che cerca di nascondere e proteggere la figlia pre-adolescente, nel contesto di un mondo dove una misteriosa malattia ha ucciso praticamente tutte le donne e popolato da maschi diventati brutali e senza scrupoli in seguito a questa situazione.

Questo è il primo trailer ufficiale di Light of My Life, che vede Casey Affleck non solo regista ma anche sceneggiatore e protagonista al fianco della giovane Anna Pniowsky.