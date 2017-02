Life - Non oltrepassare il limite: il nuovo trailer italiano del film con Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal

Dopo i video realizzati per il Super Bowl 2017, vi mostriamo oggi un nuovo trailer in italiano di Life - Non oltrepassare il limite, il thriller fantascientifico diretto da Daniel Espinosa, con protagonisti Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal.





Life - Non oltrepassare il limite, in uscita nei cinema italiani il 23 marzo prossimo, racconta la storia dell'equipaggio di una stazione spaziale internazionale in procinto di fare una delle scoperte più importanti della storia: raccogliere la prima prova di una vita terrestre su Marte. Quando l'equipaggio inizia a svolgere le prime ricerche sul campione, capirà di trovarsi di fronte una forma di vita più intelligente del previsto.