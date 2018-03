Life Itself: primo trailer del dramma con Oscar Isaac del creatore di This is Us Dan Fogelman

Dan Fogelman ha trionfato nelle ultime stagioni con la novità drama di maggior successo della televisione generalista americana: il commovente This is Us. Un racconto sviluppato nel corso di molti anni che ha tenuto in tensione, e con Kleenex usato in mano, milioni di spettatori, non solo negli Stati Uniti. Una formula che ora vuole riproporre al cinema con Life Itself, da lui scritto e diretto, con nel cast Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas e Samuel L. Jackson.

Il film, una coproduzione fra Stati Uniti e Spagna, è stato comprato da Amazon Studios per 10 milioni di dollari, e uscirà in sala il 21 settembre, almeno negli USA. La sinossi dice cosi: “Life Itself si concentra su una coppia (Oscar Isaac e Olivia Wilde) che porta avanti una storia d’amore multigenerazionale che attraversa i decenni e i continenti, dalle strade di New York alla campagna spagnola, connessa da un singolo evento”.

Fogelman ha lavorato in Pixar, sceneggiando Cars e il sequel, ma anche film generazionali come Crazy, Stupid, Love. La sua opera prima come regista, La canzone della vita - Danny Collins, in Italia è arrivata direttamente in home video.

Qui sotto vi presentiamo il primo trailer dell’atteso Life Itself.