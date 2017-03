Life: è arrivato un bel trailer red band del film fanta-horror con Jake Gyllenhaal e Ryan Reynolds

Mancano pochi giorni all'uscita in sala di un film sul quale nutriamo molte speranze. Sembra infatti proprio che Life - Non oltrepassare il limite, possa diventare l'Alien del Terzo Millennio, o qualcosa di simile.

A confermarlo c'è un bel trailer red band fresco fresco, nel quale l'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale si trova ad affrontare una minacciosa, terribile e distruttiva forma di vita aliena che hanno portato a bordo, presa da Marte, sotto forma di innocuo organismo monocellulare.

"What have we done?", cosa abbiamo fatto, ripete ossessivamente in questo trailer il personaggio interpretato da Rebecca Ferguson; e poi, "Survive", sopravvivere. Ci riusciranno? E in quanti? Lo sapremo presto, a partire dal 23 marzo, quando il film di Daniel Espinosa arriverà nelle nostre sale.