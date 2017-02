Life: dal Super Bowl ecco trailer lungo e spot del film di fantascienza con Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal e Rebecca Ferguson

Lo avevevamo inserito nel nostro articolo sui film di fantascienza (e sui cinecomic) più attesi del 2017. E il trailer e lo spot di Life che hanno fatto la loro apparizione nel giorno del Super Bowl, confermano che si tratta di un titolo che titilla il nostro interesse.

In Life (che da noi diventa Life: Non oltrepassare il limite), ci sono Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal e Rebecca Ferguson (più altri che non stiamo qui a citare) a bordo di una stazione spaziale: e la loro missione è quella di rintracciare forme di vita aliene su Marte. Quando finalmente trovano qualcosa, il loro entusiasmo va giustamente alle stelle: entusiasmo destivato a calare in maniera repentina quando l'organismo poco più che pluricellulare che hanno trovato evolve con velocità esponenziale in qualcosa di ben più grande, mostruoso e famelico.

Life debutterà in Italia il 23 marzo, e questi sono in nuovo trailer ufficiale e lo spot del Super Bowl.