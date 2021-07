Libero De Rienzo: morto a soli 44 anni l'attore vincitore del David di Donatello

News Cinema

L'attore Libero De Rienzo è stato ritrovato morto vittima di un infarto nella sua casa di Roma. A dare la notizia la sua famiglia.

A dare il triste annuncio è stata la famiglia. L'attore, regista e sceneggiatore Libero De Rienzo è stato trovato morto nella sua casa di Roma, vittima di un infarto a soli 44 anni.

Nato a Napoli, figlio dell'attore e giornalista Fiore De Rienzo, Libero aveva iniziato la sua carriera alla fine degli anni 90. Vincitore di un David di Donatello come migliore attore protagonista nel 2002 per Santa Maradona di Marco Ponti, era stato candidato altre due volte al prestigioso premio, nel 2010 per Fortapàsc di Marco Risi e nel 2014 per Smetto quando voglio.

Tra gli altri film da lui interpretati, ricordiamo Milano Palermo - Il ritorno, Miele di Valeria Golino, I Due Papi di Fernando Meirelles e i recenti Il caso Pantani - L'omicidio di un campione, Fortuna e Appunti di un venditore di donne.



Sposato con la costumista Marcella Mosca, lascia due figli di 6 e 2 anni. Come riporta l'Ansa, dopo i funerali (la cui data non è stata ancora fissata) la salma sarà inumata in Irpinia, accanto alla mamma.