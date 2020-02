Liam Neeson torna ad ammazzare i cattivi nell'action Memory

News Cinema

Nel remake di un film belga del 2003, Neeson sarà un killer, forse affetto da Alzheimer. A dirigere il nuovo action è il regista di Casino Royale Martin Campbell.

Un paio di anni fa, Liam Neeson manifestò l'intenzione di abbandonare l'action violento che gli aveva dato una nuova popolarità nella seconda fase della sua carriera (coincisa tra l'altro con la tragica morte della moglie Natasha Richardson). Basta, insomma, coi vari Io vi salverò e coi ruoli da giustiziere. Non è andata esattamente così, come dimostra anche il recente Un uomo tranquillo, ma in effetti negli ultimi anni ha spaziato maggiormente tra i generi. Riprenderà però i panni di un killer per Memory, un action thriller in cui sarà diretto dal regista di Casino Royale, Martin Campbell.

Neeson nel film è un esperto sicario che diventa a sua volta un bersaglio quando si rifiuta di completare un incarico affidatogli da una pericolosa organizzazione criminale. Sulle sue tracce c'è anche l'FBI, e questo doppio confronto lo costringerà a far ricorso a tutte le sue arti letali.

La sceneggiatura è di Dario Scardapane, autore della serie Netflix The Punisher, ed è il remake di un film belga (e non olandese, come riporta Variety) del 2003, intitolato The Memory of a Killer. Non sappiamo se nel rifacimento ci sarà anche un riferimento, come nell'originale - ma dato il titolo presumiamo proprio di sì - all'incipiente Alzheimer del sicario protagonista. Le riprese di Memories inizieranno ad agosto.