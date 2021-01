Liam Neeson sarà Frank Drebin nel reboot di Una pallottola spuntata

News Cinema

Liam Neeson lascia l'azione e i picchiaduro e tenta la commedia, riportando in vita il franchise di Una pallottola spuntata, in cui prende il posto di Leslie Nielsen.

A 68 anni, Liam Neeson sogna di cambiare strada, non nel senso di un'altra professione, ma di nuovi generi cinematografici da tentare. Dopo aver picchiato duro e digrignato i denti in una serie di action-movie e revenge-movie, l'attore pensa di passare alla commedia. Che tipo di commedia? - si chiederà qualcuno. Ebbene, forse una delle migliori in assoluto: quella demenziale.

Dovete sapere che Neeson ha chiacchierato a lungo con Seth MacFarlane (creatore dei Griffin e regista di Ted e Ted 2) e i due stanno pensando di riportare in vita il franchise di Una pallottola spuntata. Avete capito bene: Liam potrebbe essere il protagonista di uno o più reboot e soprattutto aspira a prendere il posto del compianto ed eccezionale Leslie Nielsen. Ecco cosa ha dichiarato il nostro in proposito a People: "Sono stato contattato da Seth McFarlane e dai Paramount Studios per dare nuova vita alla serie di Una pallottola spuntata. Potrei o porre fina alla mia carriera o prendere una nuova direzione. Onestamente non lo so".

Se Liam Neeson si lanciasse davvero in questa avventura, sarebbe una cosa fantastica, e dubitiamo che una svolta comica possa incrinare la sua fama. Se poi pensiamo che a dirigerlo potrebbe esserci proprio MacFarlane, già suo regista in Un milione di modi per morire nel West, la qualità e lo spasso dovrebbero essere garantiti. Certo, ripetere la magia dei film di David Zucker è difficile, ma noi siamo fiduciosi.

Uscito nel 1988, Una pallottola spuntata ha avuto due sequel: Una pallottola spuntata 2½ - L'odore della paura e Una pallottola spuntata 33⅓ - L'insulto finale. Quest'ultimo portava la firma di Peter Segal. Ricordiamo che nel 2013 si era parlato di una reinvenzione di Una pallottola spuntata con protagonista Ed Helms. Il progetto non ha mai preso il via, quindi… Forza Liam, e che il tenente Frank Drebin sia con te!