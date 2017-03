Liam Neeson reciterà in Widows, nuovo film di Steve McQueen

Liam Neeson è in trattative per entrare nel cast di Widows, nuovo lungometraggio di Steve McQueen (Hunger, Shame, 12 anni schiavo). Si tratta dell'adattamento cinematografico dell'omonima miniserie TV britannica creata dall'attrice/autrice Lynda la Plante e andata in onda a partire dal 1983. McQueen ha scritto la sceneggiatura insieme a Gillian Flynn, acclamata scrittrice di gialli che ha anche scritto Gone Girl di David Fincher, adattandolo dal suo stesso best-seller.

Oltre a Neeson - se ovviamente confermato - del cast di Widows fanno parte anche Michelle Rdriguez, Cynthia Erivo e soprattutto Viola Davis, appena premiata con l'Oscar come miglior attrice non protagonista per Barriere, diretto da Denzel Washington.

Nella serie originale tre rapinatori vengono uccisi durante un colpo fallito, e le rispettive vedove decidono di aiutare una quarta donna a rimettere in piedi l'attività dei defunti mariti. Nel 2002 venne prodotto un remake sempre televisivo di Widows, ma la trama venne pesantemente cambiata. Invece che rapinatrici ad esempio el tre protagoniste divennero ladre di dipinti di valore.

Ricordiamo che l'ultimo film al cinema in cui abbiamo visto Liam Neeson è stato il controverso e affascinante Silence diretto da Martin Scorsese, con cui aveva già partecipato ai tempi di Gangs of New York.