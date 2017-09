Liam Neeson non vuole più fare l’action-hero

Ecco una notizia che i fan di Liam Neeson in versione kick-ass non gradiranno: il loro beniamino ha intenzione di smetterla di sferrare calci e pugni in action-movie il cui protagonista è un duro o un vendicatore. Lo ha dichiarato lo stesso attore nel corso di un’intervista rilasciata durante il Festival di Toronto, dicendo che, nonostante i cahet da capogiro che gli vengono ancora offerti per continuare con il redditizio filone, la sua intenzione è quella di cambiare rotta, visto che ha più di sessant’anni (è del 1952) e rischia di cominciare a non essere credibile. Neeson ha anche sottolineato quanto sia stato casuale il suo avvicinamento al genere e che adesso desidera dedicarsi a film più seri, e a personaggi simili all’ex gesuita interpretato in Silence di Martin Scorsese. Che peccato!

Liam Neeson, che ha cominciato la propria carriera recitando in film "impegnati" o comunque legati a registi di spessore, è passato ai blockbuster con Star Wars: Episodio 1 - La minaccia fantasma e Batman Begins, per poi specializzarsi, a partire dal 2008, nei film d’azione, spopolando con Io vi troverò, nel quale era l’ex agente della CIA Bryan Mills. Le avventure del personaggio sono proseguite in due sequel, anch’essi fortunati, e l’attore ha continuato a fare l’action-hero o comunque l’uomo tutto d’un pezzo, per esempio, in The Grey e Run All Night. Quest’ultimo portava la firma di Jaume Collet-Serra, che ha diretto Liam anche nell’imminente thriller The Commuter.