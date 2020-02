Liam Neeson dice addio ai film di supereroi e di Star Wars, è ufficiale

News Cinema

Liam Neeson, che tanto ci piace da un po’ di tempo a questa parte nel ruolo del duro o del vendicatore e che ci ha spinto ad affermare che "i sessanta sono i nuovi 40", è straconvinto che non farà mai più né un cinecomic né tanto meno un film legato all'universo di Star Wars. Il motivo? Beh, non si tratta semplicemente dell'età che avanza, ma del progressivo disinteresse per progetti che non solleticano il suo appetito di attore innamorato del proprio mestiere e abituato a recitare con colleghi in carne e ossa. Spieghiamo meglio.

In un'intervista qualcuno ha chiesto a Neeson se gli sarebbe piaciuto tornare al film di supereroi, genere in cui si era distinto interpretando Ra's al Ghul in Batman Begins e ne Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno. Questa la risposta dell'attore: "Non sono un grande fan del genere. Credo che rappresenti Hollywood che si mette in ghingheri con i progressi tecnici e tutto il resto, che sono cose che ammiro, per carità, ma non ho alcun desiderio di allenarmi tre ore al giorno in palestra per gonfiarmi e riuscire a entrare in un costume con la zip con tanto di mantello"

Poi Liam Neeson ha parlato della saga di Star Wars, a cui aveva partecipato impersonando in Episodio 1: La minaccia Fantasma il maestro Jedi Qui-Gon Jinn: "Non è il mio genere, proprio no. Il primo Star Wars che ho fatto risaliva a 22 anni fa, è stata un’esperienza veramente piacevole, perché era una cosa nuova. Recitavo rivolgendomi a delle palline da tennis che sarebbero poi diventate piccole creature di pelliccia. E’ stato interessante recitare in quel modo, cercando di far sembrare tutto vero, ma è stata la mia ultima volta. E’ una cosa piuttosto faticosa".

Insomma, Liam Neeson non cavalcherà la gran moda di Hollywood, ma ciò non significa che d'ora in avanti interpreterà solo ruoli da vecchietto con il plaid scozzese sulle ginocchia. Siamo certi che continuerà con l'action, sferrando magari meno calci e pugni e comunicando aggressività e sete di vendetta anche con un semplice sguardo.