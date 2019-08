Liam Gallagher: As It Was, il trailer del documentario sul frontman degli Oasis

News Cinema

In uscita negli Stati Uniti il 13 settembre, il film racconta l'ascesa, la caduta e la ripresa dell'artista britannico.

"Nel 2009 è finita, ma immaginate un mondo senza Liam Gallagher" recita il trailer di un documentario che i fan degli Oasis attendono da tempo: Liam Gallagher: As It Was, che arriva nelle sale USA il prossimo 13 settembre e che, sfortunatamente, non ha ancora una distribuzione italiana. Proprio per questo le immagini che vi mostriamo sono preziose, perché oltre a contenere materiale d'archivio e interviste all'ex frontman di una band britannica di culto, sembra un'opera sincera, non un santino insomma, ma la cronaca di una rapida ascesa e di una discesa agli inferi. Nella sua vita di musicista, il riottoso Liam ne ha combinate di tutti i colori, ma è rinato dalle ceneri proprio come una fenice e lo vediamo qui animato da una voglia di riscatto e intento a raccontare la sua crisi personale.

Liam Gallagher: As It Was è diretto da Gavin Fitzgerald e Charlie Lightening. Il primo è reduce dal documentario Conor Mcgregor: Notorious, mentre il secondo proviene dall'universo dei videoclip e ha diretto il film-concerto 12-12-12, sull'evento di beneficienza a favore delle vittime dell'uragano Sandy.

Ecco la sinossi ufficiale di Liam Gallagher: As It Was:

Liam Gallagher: As It Was racconta l'onesta ed emozionante storia di come uno dei più elettrizzanti frontman della musica rock sia precipitato dalle vertiginose altezze della sua supernova di champagne a una terra selvaggia di ostracismo, alcol e amare battaglie legali. Ascoltate le parole di Liam, mentre racconta come si è preso la rivincita, trasformando la sua caduta dal paradiso della celebrità nel principio di una visionaria carriera da solista. Entrando, come nessuno era riuscito a fare fino ad ora, in ogni area della sua vita, i registi Charlie Lightening e Gavin Fitzgerald ci conducono in un'esplorazione intima e senza restrizioni di uno dei più chiacchierati e carismatici artisti della sua generazione.