LGBTQ: i migliori film in streaming degli ultimi anni

Abbiamo selezionato per voi cinque titoli in streaming che nel nuovo millennio hanno scritto la storia del cinema LGBTQ.

I cinque film in streaming selezionati per l’approfondimento odierno sono quelli che a nostro avviso negli ultimi vent’anni di cinema hanno maggiormente contribuito a raccontare al grande pubblico tematiche legate all’universo LGBTQ. Lungometraggi diversi tra loro per stile o tono del racconto ma accomunati dalla partecipazione emotiva con i cineasti hanno messo in scena i loro personaggi. Non è purtroppo disponibile in streaming in Italia un titolo che sotto questo punto di vista consideriamo un momento cruciale nella storia dle cinema gay, ovvero Happy Together (1997) di Wong Kar-Wai. Altrimenti, pur non essendo nstato realizzato in questo millennio, sarebbe entrato di diritto nella lista di titoli selezionati. Per questo autore un'eccezione può essere assolutament econcessa. Buona lettura.

I migliori cinque film in streaming dedicati al mondo LGBTQ

I segreti di Brokeback Mountain

La vita di Adele

Carol

Una donna fantastica

Chiamami col tuo nome

I segreti di Brokeback Mountain (2005)

I Segreti di Brokeback Mountain: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il western contemporaneo che ha segnato una pagina fondamentale nella storia del cinema mainstream. Pochissimi altri registi oltre Ang Lee avrebbero saputo mettere in scena con tale potenza emotiva e romanticismo la storia d’amore impossibile tra i due allevatori Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. I segreti di Brokeback Mountain è una storia d’amore universale e appassionante, scandita da una sceneggiatura perfetta e una colonna sonora che ti scava sotto la pelle. Leone d’Oro a Venezia e tre Oscar tra cui quello per la miglior regia. Capolavoro di profondità emotiva e intimità dello sguardo cinematografico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVIsion, Amazon Prime Video, NOW.

La vita di Adele (2013)

La Vita di Adele: Il trailer italiano del film

Ispirato da un comic-book, il film torrenziale di Abdellatif Kechiche racconta una storia d’amore lesbico che supera i confini del tempo e le barriere sociali. Inizia come una storia di formazione quella di Adele, per trasformarsi pian piano nella rappresentazione di un rapporto amoroso totale, devoto nella carne come nello spirito. Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux sono protagoniste perfette di un melodramma maestoso nel mostrare la vita normale di due donne che si amano. E lo fa con una gioia insuperata. La vita di Adele vince la Palma d’Oro a Cannes. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVIsion, Amazon Prime Video.

Carol (2015)

Carol: Il trailer italiano del film - HD

Ispirato al romanzo della grande Patricia Highsmith The Price of Salt, l’adattamento diretto da Todd Haynes fonde alla perfezione forma e contenuto: una messa in scena sublime dell’America perbenista degli anni ‘50 contiene magnificamente la storia d’amore “proibito” tra la moglie insoddisfatta Cate Blanchett e la giovane Rooney Mara. Carol è un film che dietro l’eleganza formale cela un cuore palpitante e caldissimo. Grande esempio di cinema a tutto tondo, con un enorme Kyle Chandler a supporto nel ruolo del marito che non capisce l’insoddisfazione di sua moglie. Svariate nomination all’Oscar tra le quali quella per l’adattamento e le segnalazioni alle due attrici. Strameritate. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Una donna fantastica (2017)

Una donna fantastica: Il trailer italiano del film - HD

Il film che ha definitivamente imposto Sebastián Lelio all’attenzione internazionale dopo Gloria è un ritratto di un transessuale verissimo e commovente. Una protagonista che lotta per l’affermazione della propria identità con un coraggio e un orgoglio magnificamente rappresentati dal regista. La protagonista Daniela Vega offre una performance indimenticabile nel primo film cileno a vincere l’Oscar come miglior lungometraggio strnaiero. Una donna fantastica arriva dritto al cuore dell’animo umano in maniera vibrante, dolorosa ma assolutamente vitale. Imperdibile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVIsion.

Chiamami col tuo nome (2017)

Chiamami col tuo nome: Trailer italiano ufficiale - HD

Il coming-of-age movie più apprezzato e commovente dei nostri tempi, una storia d’amore affascinante e totale tra il giovane Timothée Chalamet e lo studente più maturo Armie Hammer. Luca Guadagnino dirige con un tocco incredibilmente delicato e di rara finezza un film dall'animo magico e impetuoso. Chiamami col tuo nome - tratto dal romanzo di André Aciman - conquista l’Oscar per l’adattamento scritto dal grande James Ivory. Un film prezioso e sincero, che ha nella scena di confronto tra il figlio e uno straordinario padre Michael Stuhlbarg uno dei momenti più emozionanti della storia del cinema contemporaneo. Struggente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.